Японская пара открыла в Осаке кафе с эстонским вкусом

Осака - третий по величине город Японии с населением более 2,7 миллиона человек. Именно здесь, в самом центре города, работает необычный магазин и кафе под названием RUJA＋285BLUE, созданный японской супружеской парой, которая испытывает особую любовь к Эстонии.
Хироюси и Хитоми Ивано неожиданно пришли к идее привозить в Японию товары из Эстонии, и со временем это увлечение превратилось в подлинную историю любви к стране. «Сначала мы продавали модную одежду из Швеции и Финляндии, - вспоминают они. - Но в 2018 году наш друг, работающий в музыкальном агентстве, организовал концерт в честь 100-летия Эстонской Республики. Мы стали помогать с представлением эстонского дизайна и с того момента просто влюбились в Эстонию», - рассказали Ивано.
С тех пор они неоднократно посещали Эстонию, знакомились с местным дизайном и кулинарной культурой. Логичным продолжением этого увлечения стало открытие в апреле прошлого года в Осаке магазина-кафе, чтобы познакомить японцев с эстонским творчеством, товарами и вкусами.
Зайдя в RUJA＋285BLUE, первым делом обращаешь внимание на интерьер - он простой и выдержан в скандинавском стиле. На полках можно найти эстонские модные бренды, такие как Reet Aus, Kelpman Textile, Emma Leppermann, Anneli Tammik, Lentsius Design и Maria Rästa Design.
По словам Хироюси Ивано, наибольшей популярностью среди японских клиентов пользуется продукция Reet Aus. «Концепция бренда понятна и близка. Дизайн привлекает внимание, качество высокое, одежду легко носить. Это действительно находит отклик у японцев», - отметил он.
В тех же помещениях, что и магазин, Ивано открыли и кафе. В меню кофе от Karlova Kohv из Тарту: фильтр-кофе и латте стали любимыми напитками посетителей. «Японским клиентам интересно североевропейское обжаривание кофе», - объясняет Хитоми Ивано.
Кроме того, большим спросом пользуется непастеризованный органический мед от Honest Nectar - благодаря своему чистому составу и привлекательной упаковке. Также в продаже есть шоколад Roosiku и Kalev, пиво Pühaste, сидр Jaanihanso, а также чаи от Põhjala Teetalu. Эстонские продукты доставляет в Японию местный агент по продуктам питания.
На обед в кафе RUJA＋285BLUE подают блюда по эстонским рецептам: домашний хлеб, пироги, выпечку и простые блюда, в которых главное вкус ингредиентов. «Эстонская кухня проста и подчеркивает вкус продуктов. Мы уверены, что она прекрасно сочетается с предпочтениями японцев», - говорит Хитоми Ивано.
Помимо магазина и кафе, пара регулярно участвует в pop-up ярмарках в известных японских универмагах, продвигая эстонский дизайн и вкусы широкой публике.
На недавней выставке Foodex, организованной совместно с Фондом предпринимательства и инноваций Эстонии, Ивано открыли для себя новые продукты, которые планируют завезти в Японию. Среди них - кама, консервы со шпротами, разные сыры, ягодные соки, а также мороженое-порошок Revala и крафтовое пиво от Põhjala, например, их уникальный лагер с добавлением березовых веников, вдохновленный эстонской природой и банной культурой.
Эта японская пара - живой пример того, как симпатия к чужой культуре и открытость новым вкусам могут превратиться в дело всей жизни. Эстонский дизайн и кулинария заняли свое место на улицах Осаки и в сердцах многих японцев.