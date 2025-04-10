Японская пара открыла в Осаке кафе с эстонским вкусом

Хироюси и Хитоми Ивано неожиданно пришли к идее привозить в Японию товары из Эстонии, и со временем это увлечение превратилось в подлинную историю любви к стране. «Сначала мы продавали модную одежду из Швеции и Финляндии, - вспоминают они. - Но в 2018 году наш друг, работающий в музыкальном агентстве, организовал концерт в честь 100-летия Эстонской Республики. Мы стали помогать с представлением эстонского дизайна и с того момента просто влюбились в Эстонию», - рассказали Ивано.

С тех пор они неоднократно посещали Эстонию, знакомились с местным дизайном и кулинарной культурой. Логичным продолжением этого увлечения стало открытие в апреле прошлого года в Осаке магазина-кафе, чтобы познакомить японцев с эстонским творчеством, товарами и вкусами.

Эстонский магазин-кафе под названием RUJA＋285BLUE в Осаке. Фото: Postimees

Зайдя в RUJA＋285BLUE, первым делом обращаешь внимание на интерьер - он простой и выдержан в скандинавском стиле. На полках можно найти эстонские модные бренды, такие как Reet Aus, Kelpman Textile, Emma Leppermann, Anneli Tammik, Lentsius Design и Maria Rästa Design.

По словам Хироюси Ивано, наибольшей популярностью среди японских клиентов пользуется продукция Reet Aus. «Концепция бренда понятна и близка. Дизайн привлекает внимание, качество высокое, одежду легко носить. Это действительно находит отклик у японцев», - отметил он.