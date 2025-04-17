Зачем бизнесмену коллекция огнестрельного оружия?

Как вы думаете, зачем бизнесмену музей с коллекцией редкого оружия? А собственная картинная галерея? Или собрание диковинных часов, марочных вин, дорогостоящих ювелирных украшений?
Что это – купеческая блажь, дальновидная инвестиция или, может быть, даже некая социальная миссия?
Гость подкаста – предприниматель Вадим Абель, основатель компании Eltarc Group и ювелирного дома Hearts.
Бизнесом Вадим Абель занимается с 18 лет, его компания Eltarc Group существует на рынке 33 года.
Главное направление деятельности предпринимателя сегодня - это алмазы и драгоценные металлы.
«Мы занимаемся тем, что дарим красоту нашим гостям: это бриллианты, это уникальные украшения с крупными бриллиантами. Masterpiece, как говорят на английском. Мы являемся дилерами De Beers Group. Думаю, что эта компания известна многим, особенно девушкам. Девушки же любят бриллианты», - рассказывает Абель.
De Beers Group - международный конгломерат, один из крупнейших в мире производителей и продавцов алмазов. Основан в ЮАР, работает в сфере добычи, обработки и торговли драгоценными камнями.
Изначально, по словам Абеля, занимаясь преимущественно торговлей и даже не задумывался ни о какой социальной программе: в девяностые годы его основной целью было просто разбогатеть.
Спустя какое-то время предприниматель принял решение создать картинную галерею. Из каких соображений – наверняка по большей части инвестиционных?
Ничего подобного, отвечает Абель: «Наша галерея – это, скорее, «место силы», где мы встречаемся с коллегами и друзьями. Там же проходят благотворительные вечера ювелирного дома Hearts, куда приходят интересные люди».
Что выставляет Вадим Абель в своей галерее в Старом городе?
«У меня есть своё «собрание сочинений», скажем так. Я люблю, например, гравюры Эвальда Окаса, у меня есть коллекция его работ. Гравюры фантастические, мне много раз предлагали продать коллекцию», - делится подробностями бизнесмен.
Эвальд Окас (1915–2011) – всемирно знаменитый эстонский художник. В своих гравюрах Окас использовал различные техники (например, офорт), изображая портреты, пейзажи, жанровые сцены и иллюстрации к литературным произведениям. Работы Окаса отличаются выразительностью линий, вниманием к деталям и глубоким содержанием.
Многие в Эстонии наслышаны о страстном увлечении Абеля стрельбой и огнестрельным оружием.
За четверть века оружейная коллекция, которую собирают Вадим Абель и его школьный друг Александр Барышников, стала настолько обширной, что было принято решение открыть полноценный музей оружия «Арсенал».
По словам Абеля, основу коллекции составляет холодное и деактивированное огнестрельное оружие, которое было в ходу на территории Эстонии в XX веке: от карабина Мосина до парадной сабли времен Первой Эстонской Республики.
Как рассказывает бизнесмен, оружейная экспозиция, как и картинная галерея, доступны всем жителям Эстонии и туристам.
«Разместили коллекцию в подвале дома в Старом города. Площадь там примерно 80 квадратных метров, на которую приходится порядка 1000 артефактов», - дополняет картину Абель.
О чем еще говорим в подкасте:
- Во что инвестирует Вадим Абель лично, что называется, «на черный день»?
- Из каких соображений бизнесмен учредил благотворительный фонд и кому помогает?
- Есть ли у него, что называется, «маленькие человеческие» хобби?
- Как Абелю удается в нынешние непростые времена сохранять присутствие духа и оптимизм?
Подробнее - в свежем выпуске подкаста «Экономика360°».
Музыка, использованная в подкасте: Keep Calm and Podcast - Step To The Beat.
Экономика, финансы, инвестиции, налоги, новые технологии и инновации в бизнесе, поиск сотрудников, юридические вопросы, криптоактивы, безопасность - обо всем об этом и многом другом мы рассказываем дважды в месяц в подкасте «Экономика360°» на портале rus.postimees.ee.