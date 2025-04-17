Зачем бизнесмену коллекция огнестрельного оружия?

Что это – купеческая блажь, дальновидная инвестиция или, может быть, даже некая социальная миссия?

Гость подкаста – предприниматель Вадим Абель, основатель компании Eltarc Group и ювелирного дома Hearts.

Бизнесом Вадим Абель занимается с 18 лет, его компания Eltarc Group существует на рынке 33 года.

Главное направление деятельности предпринимателя сегодня - это алмазы и драгоценные металлы.

«Мы занимаемся тем, что дарим красоту нашим гостям: это бриллианты, это уникальные украшения с крупными бриллиантами. Masterpiece, как говорят на английском. Мы являемся дилерами De Beers Group. Думаю, что эта компания известна многим, особенно девушкам. Девушки же любят бриллианты», - рассказывает Абель.

De Beers Group - международный конгломерат, один из крупнейших в мире производителей и продавцов алмазов. Основан в ЮАР, работает в сфере добычи, обработки и торговли драгоценными камнями.

Изначально, по словам Абеля, занимаясь преимущественно торговлей и даже не задумывался ни о какой социальной программе: в девяностые годы его основной целью было просто разбогатеть.

Спустя какое-то время предприниматель принял решение создать картинную галерею. Из каких соображений – наверняка по большей части инвестиционных?

Ничего подобного, отвечает Абель: «Наша галерея – это, скорее, «место силы», где мы встречаемся с коллегами и друзьями. Там же проходят благотворительные вечера ювелирного дома Hearts, куда приходят интересные люди».

Что выставляет Вадим Абель в своей галерее в Старом городе?