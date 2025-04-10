КОЛОНКА СОБОЛЕВА Политика эстонского государства не должна строиться на расчете не злить Трампа

Надо ли говорить, что такая страна как Эстония не может не осуждать чье-то презрение к тому, во что она, что называется, больше всего верит, так что определенный ценностный разлад в отношениях Вашингтона и Таллинна уже произошел, и на его фоне «православный вопрос» уже не играет сколь-нибудь существенной роли.

Америка не равна Трампу

Все это, однако, вовсе не означает, что о состоянии эстонско-американских отношений не надо заботиться. Нынешнее эстонское правительство этой необходимостью и не пренебрегает, однако совершенно логично, что апеллируя к экзистенциальной важности союзнических связей с США, оно старается чаще фокусироваться не на Трампе, а на американских политических традициях.

Мартин Хельме в Таллиннском аэропорту, возвращение с инаугурации Дональда Трампа. Фото: Sander Ilvest

В первый срок Трампа «зазор» между первым и втором был не столь огромным, во второй же стало ясно, что то, что казалось легкой девиацией, разрослось до масштабов тяжелой патологии. Никто ни в Эстонии, ни в Европе не оспаривает демократичности второй победы Трампа (как делали Хельме в отношении победы Байдена), все согласны с ним работать, но было бы лицемерием не признать, что существуют большие ожидания и большой запрос в отношении того, что Америка, наконец, «переболеет» и вернется в свое привычное состояние.