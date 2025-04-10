КОЛОНКА СОБОЛЕВА Политика эстонского государства не должна строиться на расчете не злить Трампа

Глава партии EKRE и руководитель ее парламентской фракции Мартин Хельме выступил с утверждением, что внесенные Рийгикогу изменения в Закон о приходах и церквях могут навредить эстонско-американским отношениям. Журналист Павел Соболев считает наивной веру EKRE в то, что американская политика будет долгое время оставаться трампистской.
В ноябре 2020 года, сразу после состоявшихся выборов президента США, занимавшие в то время в эстонском правительстве посты министров внутренних дел и финансов Март Хельме и Мартин Хельме активно позволяли себе громкие заявления в том духе, что объявленная победа Джо Байдена - это результат масштабнейших подтасовок.
Возглавлявший на тот момент правительство тогдашний глава Центристской партии Юри Ратас очень сурово одернул работавших в его кабинете ключевых фигур партии EKRE и потребовал немедленно прекратить болтовню, которая может наносить ущерб отношениям Эстонии с ее главным союзником.
Не менее остро критиковала отца и сына Хельме за разговоры об «украденной победе» и оппозиция, и в итоге лидеры EKRE ради того, чтобы остаться в коалиции, все-таки отказались от этой риторики. Можно быть уверенным, что сейчас руководители партии EKRE по-настоящему упиваются предоставившейся им возможностью для «реванша» и находят немалое удовольствие использовать против своих противников то же оружие, что в 2020 году использовалось против них.
Дональд Трамп то и дело говорит совершенно неприемлемые для эстонской внешней политики вещи, и когда руководители эстонского государства выказывают в связи с этими заявлениями неудовольствие, у семьи Хельме появляются роскошные козыри на руках: можно акцентированно указывать на то, что, дескать, руководители Эстонии позволяют себе злить лидера той страны, только которая и смогла бы прийти Эстонии в случае большой беды на помощь.
Логика EKRE ущербна
В очередной раз глава партии и лидер фракции EKRE в парламенте прибегнул к такому поведению в контексте принятия Рийгикогу изменений в Законе о церквях и приходах. Мартин Хельме прокомментировал содержащуюся в поправках норму, согласно которой от местной русской православной церкви можно потребовать разрыва связей с Московским патриархатом, под таким углом, что она вступает в конфронтацию с американской внешней политикой.
Хельме-сын сказал, что преследование христиан - это то, что совершенно недопустимо для администрации Трампа, и что новые американские власти привержены защите христианских церквей. Поэтому, как находит глава партии EKRE, принятый эстонским парламентом закон чреват опасным для Эстонии обострением эстонско-американских отношений.
Однако даже вне зависимости вопроса о том, действительно ли одобренные на этой неделе изменения в эстонском законодательстве можно каким-то образом интерпретировать как дискриминирующие последователей христианства, логика EKRE, предполагающая первостепенную для Эстонии необходимость ни в коем случае не раздражать Белый дом, смотрится довольно ущербной.
Дело в том, что церкви церквями, но новая администрация Трампа проявила себя приверженкой и многих других, куда более значительных вещей, солидаризироваться с позицией по которым у Эстонии нет просто ни единой возможности. Одной из них можно назвать пренебрежение некоторыми нормами международного права, например, касающимися преследования за военные преступления или принципа территориальной целостности государств.
Трамп уже многократно высказался о намерении поладить с находящимися под международным ордером на арест Путиным, а также довольно прозрачно дал понять, что не видит перспективы возвращения Украине всех оккупированных территорий. Что не менее ужасно, Трамп не только терпим к чужим аннексиям, но и не считает зазорным грозить своими, причем не предположительным врагам «свободного мира», но и своим союзникам по НАТО.
Надо ли говорить, что такая страна как Эстония не может не осуждать чье-то презрение к тому, во что она, что называется, больше всего верит, так что определенный ценностный разлад в отношениях Вашингтона и Таллинна уже произошел, и на его фоне «православный вопрос» уже не играет сколь-нибудь существенной роли.
Америка не равна Трампу
Все это, однако, вовсе не означает, что о состоянии эстонско-американских отношений не надо заботиться. Нынешнее эстонское правительство этой необходимостью и не пренебрегает, однако совершенно логично, что апеллируя к экзистенциальной важности союзнических связей с США, оно старается чаще фокусироваться не на Трампе, а на американских политических традициях.
В первый срок Трампа «зазор» между первым и втором был не столь огромным, во второй же стало ясно, что то, что казалось легкой девиацией, разрослось до масштабов тяжелой патологии. Никто ни в Эстонии, ни в Европе не оспаривает демократичности второй победы Трампа (как делали Хельме в отношении победы Байдена), все согласны с ним работать, но было бы лицемерием не признать, что существуют большие ожидания и большой запрос в отношении того, что Америка, наконец, «переболеет» и вернется в свое привычное состояние.
Это вовсе не неизбежный сценарий, и тем более не обязательный к реализации уже в 2028 году, но совершенно естественным выглядит такое поведение любых европейских лидеров, которое строится на той репутации, что у США была в мире, допустим, в последние полвека, а не на том, что за несколько месяцев своего второго президентства успел предложить Дональд Трамп.
Устойчивый тренд или единовременный сбой?
Это хорошо видно, например, по тому, как те же европейские лидеры комментируют слухи о возможном резком сокращении американского военного присутствия в Европе.
Они по большей части говорят об этом как о скверной вещи, хотя экспансионистская риторика Трампа, казалось бы, заставляет задуматься, что такой «друг» будет поопаснее открытого врага, и что на фоне очевидного как раз «ценностного» сближения Белого дома и Кремля американские войска в Европе могут смотреться уже не ослабляющим, а усиливающим риски для безопасности фактором. Тем не менее, все европейские лидеры выражают надежду на то, что американское военное присутствие в Европе сохранится, и в этом легко различить такие ожидания от хода истории, при котором Трамп пропишется в ней как разовый сбой.
Лидеры партии EKRE же явно исходят из обратного, они не просто рассчитывают, что Трамп и трампизм - это всерьез и надолго, но и исходят из того, что прямо сейчас происходит - в милую их сердцу сторону - «слом эпох». Правда, подозреваю, что пошлинное помешательство Трампа тревожит и их, поскольку создается впечатление, что политический нигилизм Трампа может рассыпаться под гнетом его же экономического слабоумия.
И если это случится, к 2028 году или даже еще раньше, то неизбежно возникнет ситуация, когда самые крепкие союзнические отношения с США будут у тех стран, у которых к ним оставался, так сказать, «консервативный подход».
Смотреть не на Трампа, а на себя
Разумеется, не все, что может понравиться в исполнении Эстонии Трампу, должно быть вредным или бесполезным. Однако все-таки следует себе отдавать отчет, что увеличивать процент ВВП, выделяемый на оборону, Эстонии нужно не для того, чтобы это показалось Трампу достаточным, чтобы он не убрал свой ядерный зонтик, а для того, чтобы было больше шансов справиться, если он его уберет.
Однако большие вложения в обороноспособность - это то, что будет полезно Эстонии при любых раскладах, и при «вернувшейся к себе» Америке, и при остающейся в трампистском дрейфе. А вот когда речь идет о тех связанных с национальной безопасностью вопросах, когда имеется «содержательный» выбор, тогда, вероятно, не стоит оглядываться на личность текущего хозяина Белого дома, а стоит следовать «моральным чувствам», а не ситуативной конъюнктуре.
Идеальные трамписты
Партия EKRE, кстати, в своих высказываниях относительно Закона о церквях и приходах указывала на риск ненужного ущерба в отношениях Эстонии не только с США, но и с РФ. Мартин Хельме даже сказал об угрозе повторения «Бронзовой ночи», что, мол, может дать России повод для агрессивных действий. Пожалуй, в этом можно увидеть как от «себя» отворачивается уже не Америка, а Эстонская консервативно-народная партия, которая словно забыла о том, на каких позициях она сама стояла в «бронзовом» 2007 году.
Главные нападки со стороны EKRE уже долгие годы адресуются Партии реформ, и нынешние мрачные предостережения Мартина Хельме выглядят так, что, мол, реформисты сейчас могут повторить ту же ошибку, что допустил их бывший лидер Андрус Ансип, при осуществленном чьим правительством переносе советского памятника случились уличные протесты. Правда жизни, однако, в том, что тогдашнему лидеру EKRE Марту Хельме то решение правительства Ансипа очень нравилось, и он даже выказывал неудовольствие в связи с мягкостью наказаний для предположительных организаторов беспорядков.
Можно увидеть в этом обстоятельстве и парадокс, но в то же время и очень логичное объяснение тому, почему из лидеров этой партии получились такие образцовые трамписты. На фоне идеологической пустоты проще всего обращать в свои адепты людей с короткой памятью и без способности улавливать причинно-следственные связи. Как мог Трамп не очаровать тех, кто так на него похож?