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Война дронов: что готовит Россия и как реагирует Эстония

Дроны. Фото иллюстративное.
Дроны. Фото иллюстративное. Фото: Getty Images

На днях стало известно, что Эстония не получит от ЕС финансирование на проект по созданию системы обнаружения и противодействия дронам на границе с РФ. Тем временем Россия наращивает объемы производства дронов крайне активно.

В мае прошлого года появилась информация о договоренностях Эстонии и Литвы создать так называемый «дроновый заслон». Речь шла об использовании беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за границей, а также создании системы противодействия дронам, останавливающим БПЛА из враждебных государств.

Пограничные службы Эстонии и Литвы подали заявку на финансирование ЕС для этого проекта, однако в финансировании им было отказано.

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