Война дронов: что готовит Россия и как реагирует Эстония

В мае прошлого года появилась информация о договоренностях Эстонии и Литвы создать так называемый «дроновый заслон». Речь шла об использовании беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за границей, а также создании системы противодействия дронам, останавливающим БПЛА из враждебных государств.