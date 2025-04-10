Центральная криминальная полиция провела обыск в офисе судостроительной компании Baltic Workboats

«Наша цель - обеспечить, чтобы государственные средства использовались законно и по назначению, а также чтобы все имели равные условия в бизнесе. Такое нецелевое использование средств является не только нарушением закона, но и наносит вред всей деловой среде и другим компаниям, которые ведут бизнес честно», - сказал Раудхейдинг.

Комментарий в связи с обысками, проведенными Центральной криминальной полицией на предприятии Baltic Workboats (BWB)

Представляющий интересы компании партнер и адвокат Sorainen Карри Гинтер:

«Я подтверждаю, что сегодня в BWB был проведен обыск и ведутся процессуальные действия. Это ситуация, к которой компания относится очень серьезно. BWB - очень крупная компания, которая работает на сложном и конкурентном рынке. Например, мир субсидий сложен и полон нюансов, и в эстонских судах часто возникают споры о том, все ли документы соответствуют ожиданиям.

Иногда выигрывает эти споры грантодатель, порой - получатель субсидии. В настоящее время мы не знаем точно, каких действий касаются подозрения и какие конкретные документы они затрагивают. Мы полностью сотрудничаем с властями и убеждены, что на все вопросы будут даны ответы. Наши предыдущие обсуждения всегда приводили к разумным результатам, а разногласия находили конструктивные решения. Несмотря на продолжающееся расследование, компания продолжит свою обычную коммерческую деятельность».

В связи с текущими процессуальными действиями адвокат защиты на данный момент не будет давать дальнейших комментариев.