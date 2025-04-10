Центральная криминальная полиция провела обыск в офисе судостроительной компании Baltic Workboats

Центральная криминальная полиция подозревает судостроительную компанию и ее руководителей в мошенничестве с субсидиями и сокрытии налоговых обязательств.
Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции собирает доказательства в рамках уголовных дел о возможном мошенничестве с выплатой пособий, в частности, о сокрытии налоговых обязательств в крупных размерах, подделке документов и использовании поддельных документов. Первоначальные подозрения были предъявлены восьми лицам и четырем связанным с ними компаниям.
Полиция расследует в рамках уголовного дела вопрос о том, представляла ли компания, связанная со строительством судов, и ее руководители заведомо ложные сведения в Налогово-таможенный департамент в своих декларациях о доходах и о социальном налоге за последние пять лет с целью уменьшения своих обязательств по подоходному налогу и социальному налогу.
Согласно первоначальному подозрению, руководители компании могли выставлять счета компании от имени связанных с ними компаний за услуги, которые фактически не были предоставлены, и таким образом, согласно подозрению, заработная плата некоторых руководителей компании могла выплачиваться без уплаты налогов на оплату труда.
Кроме того, полиция собирает доказательства, чтобы проверить, совершила ли компания, ее руководители и сотрудники мошенничество с выплатами при подаче заявки на поддержку проекта от Фонда предпринимательства и инноваций (EIS) в 2022 году. Одним из условий EIS для выплаты гранта является то, что заявитель не начал какую-либо деятельность, связанную с проектом, и не принял на себя никаких обязательств, заказов или предложений по этой деятельности до подачи заявки в EIS.
На основании доказательств, собранных к настоящему моменту в ходе досудебного разбирательства, есть основания полагать, что компания уже заключила договоры с клиентами на оплату тех же видов деятельности и, возможно, уже начала осуществлять эти виды деятельности на момент подачи заявления.
Центральная криминальная полиция предъявила подозрения восьми лицам и четырем компаниям. По первоначальным оценкам, возможно, удалось избежать уплаты 1,7 млн евро налогов на рабочую силу, а EIS могла выплатить 400 000 евро в качестве поддержки на основе вводящих в заблуждение данных. Поскольку обстоятельства дела тщательно изучаются в ходе уголовного судопроизводства, как подозреваемые, так и первоначальные подозрения могут измениться.
Государственный прокурор Сигрид Нурм заявила, что справедливая и прозрачная экономическая среда требует от компаний организации прозрачной бухгалтерской отчетности и честного поведения по отношению к государству в налоговых вопросах.
«Для содействия деятельности данной компании из государственного бюджета были выделены значительные субсидии, выплата которых могла быть основана на заведомо ложных сведениях. В то же время возникли подозрения, что компания могла не уплатить государству особо крупную сумму налогов на оплату труда. Если первоначальные подозрения подтвердятся, то государству нанесен большой ущерб в виде как выплаты необоснованных субсидий, так и неуплаченных налогов, поэтому важно тщательно изучить обстоятельства в рамках уголовного производства», - сказал Нурм.
Глава Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Иво Раудхейдинг заявил, что полиция уделяет особое внимание особо тяжким экономическим преступлениям, которые подрывают справедливую деловую среду и наносят ущерб интересам всех налогоплательщиков.
«Наша цель - обеспечить, чтобы государственные средства использовались законно и по назначению, а также чтобы все имели равные условия в бизнесе. Такое нецелевое использование средств является не только нарушением закона, но и наносит вред всей деловой среде и другим компаниям, которые ведут бизнес честно», - сказал Раудхейдинг.
Досудебное расследование проводится Центральной криминальной полицией; расследованием руководит Государственная прокуратура.
Комментарий в связи с обысками, проведенными Центральной криминальной полицией на предприятии Baltic Workboats (BWB)
Представляющий интересы компании партнер и адвокат Sorainen Карри Гинтер:
«Я подтверждаю, что сегодня в BWB был проведен обыск и ведутся процессуальные действия. Это ситуация, к которой компания относится очень серьезно. BWB - очень крупная компания, которая работает на сложном и конкурентном рынке. Например, мир субсидий сложен и полон нюансов, и в эстонских судах часто возникают споры о том, все ли документы соответствуют ожиданиям.
Иногда выигрывает эти споры грантодатель, порой - получатель субсидии. В настоящее время мы не знаем точно, каких действий касаются подозрения и какие конкретные документы они затрагивают. Мы полностью сотрудничаем с властями и убеждены, что на все вопросы будут даны ответы. Наши предыдущие обсуждения всегда приводили к разумным результатам, а разногласия находили конструктивные решения. Несмотря на продолжающееся расследование, компания продолжит свою обычную коммерческую деятельность».
В связи с текущими процессуальными действиями адвокат защиты на данный момент не будет давать дальнейших комментариев.