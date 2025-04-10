Эксперт: цены вырастут раньше повышения НДС, к Иванову дню все подорожает

Главной причиной сложного положения людей вновь стал ускорившийся рост цен. Раудсепп прогнозирует, что очередной резкий скачок цен случится перед Ивановым днем. «Официально ставка налога с продаж вырастет с 1 июля (с 22 до 24 процентов - прим. ред.), но, по моему прогнозу, когда накануне Иванова дня мы в спешке бросимся в магазины, чтобы загрузить машину товарами и поехать на несколько дней на природу, у нас не будет времени смотреть на ценники, скорее всего, нас уже тогда встретят повышенные цены, - предполагает он. - Это самое удобное время для торговцев менять ценники».