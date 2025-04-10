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Эксперт: цены вырастут раньше повышения НДС, к Иванову дню все подорожает

Перевод: Каролина Вертяева
Люди все чаще покупают в магазинах продукты по скидке.
Люди все чаще покупают в магазинах продукты по скидке. Фото: Elmo Riig

В Эстонии экономическая ситуация немного стабилизировалась, но все больше людей испытывают трудности с покрытием своих ежемесячных расходов. И впереди новый финансовый удар, предупредил директор Института конъюнктуры Эстонии Пеэтер Раудсепп, представляя первый экономический обзор этого года.

Главной причиной сложного положения людей вновь стал ускорившийся рост цен. Раудсепп прогнозирует, что очередной резкий скачок цен случится перед Ивановым днем. «Официально ставка налога с продаж вырастет с 1 июля (с 22 до 24 процентов - прим. ред.), но, по моему прогнозу, когда накануне Иванова дня мы в спешке бросимся в магазины, чтобы загрузить машину товарами и поехать на несколько дней на природу, у нас не будет времени смотреть на ценники, скорее всего, нас уже тогда встретят повышенные цены, - предполагает он. - Это самое удобное время для торговцев менять ценники».

По словам Раудсеппа, рост цен начал снижать покупательскую способность людей, что также отражается в снижении уверенности торговых предприятий и том факте, что индекс потребительского доверия остается на самом низком уровне. В сфере услуг, напротив, уверенность выросла, потому что именно в этом секторе можно было наиболее спокойно поднимать цены, ведь за стрижкой или заменой шин в Латвию никто не поедет.

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