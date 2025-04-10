Гражданин Эстонии арестован в России по требованию ФСБ, утверждает суд Кингисеппа

Суд приграничного города Кингисеппа удовлетворил ходатайство спецслужб РФ о необходимости ареста гражданина Эстонии, который возил через границу «морской деликатес».
«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории России, гражданину Эстонии, 2001 года рождения», - сообщает официальный сайт Кингисеппского суда.