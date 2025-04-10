Гражданин Эстонии арестован в России по требованию ФСБ, утверждает суд Кингисеппа

«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории России, гражданину Эстонии, 2001 года рождения», - сообщает официальный сайт Кингисеппского суда.

По какой статье УК РФ расследуется дело, не сообщается, но указано, что заочно арестованный обвиняется в совершении преступления по факту хранения осетровой икры в своем доме. В какой стране находится этот дом, не поясняется.