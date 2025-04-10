Чт, 10.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Гражданин Эстонии арестован в России по требованию ФСБ, утверждает суд Кингисеппа

Иллюстративное фото. Фигурант уголовного дела ФСБ сопровождается сотрудником российской спецслужбы, 2024 год.
Иллюстративное фото. Фигурант уголовного дела ФСБ сопровождается сотрудником российской спецслужбы, 2024 год. Фото: IMAGO/SNA/SCANPIX

Суд приграничного города Кингисеппа удовлетворил ходатайство спецслужб РФ о необходимости ареста гражданина Эстонии, который возил через границу «морской деликатес».

«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток с момента его экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории России, гражданину Эстонии, 2001 года рождения», - сообщает официальный сайт Кингисеппского суда.

По какой статье УК РФ расследуется дело, не сообщается, но указано, что заочно арестованный обвиняется в совершении преступления по факту хранения осетровой икры в своем доме. В какой стране находится этот дом, не поясняется.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх