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Ученые раскрыли удивительную историю одной из старейших рукописей Эстонии

Перевод: Ева Ойжинская
Исследование подтвердило, что при изготовлении переплета Тюриского кодекса использовались две дубовые доски разного происхождения. Возле правого края передней обложки видно круглое отверстие, которое позже было заделано деревянной вставкой (на фото указано белой стрелкой).
Исследование подтвердило, что при изготовлении переплета Тюриского кодекса использовались две дубовые доски разного происхождения. Возле правого края передней обложки видно круглое отверстие, которое позже было заделано деревянной вставкой (на фото указано белой стрелкой). Фото: Ervin Sestverk, Alar Läänelaid et al. 2025

Недавнее исследование, проведенное учеными, показало, что деревянные обложки старейшей датированной рукописи Эстонии, Тюриского кодекса, происходят из разных времен и регионов. При этом одна из обложек изготовлена из повторно использованной древесины. Является ли это свидетельством средневековой бережливости или история обложек таит в себе еще нераскрытые тайны?

Известно, что хранящийся в Таллиннском городском архиве Тюриский кодекс был создан в 1454 году. Ханс Трейман еще в 1977 году описал произведение как уникальную рукопись, относящуюся к истокам книжной культуры Эстонии, однако тогда происхождение деревянных обложек, обтянутых кожей, так и осталось загадкой.

Исследование доктора Алара Ляэнелайда и его коллег, опубликованное в журнале Journal of Cultural Heritage, было направлено на разгадку этой тайны с помощью дендрохронологии и изотопного анализа стронция.

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