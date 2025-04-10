Ученые раскрыли удивительную историю одной из старейших рукописей Эстонии

Недавнее исследование, проведенное учеными, показало, что деревянные обложки старейшей датированной рукописи Эстонии, Тюриского кодекса, происходят из разных времен и регионов. При этом одна из обложек изготовлена из повторно использованной древесины. Является ли это свидетельством средневековой бережливости или история обложек таит в себе еще нераскрытые тайны?
Известно, что хранящийся в Таллиннском городском архиве Тюриский кодекс был создан в 1454 году. Ханс Трейман еще в 1977 году описал произведение как уникальную рукопись, относящуюся к истокам книжной культуры Эстонии, однако тогда происхождение деревянных обложек, обтянутых кожей, так и осталось загадкой.