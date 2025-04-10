Ради краткосрочной прибыли рыболовецкие компании игнорируют коллапс рыбных запасов, - с такой критикой выступило немецкое подразделение Всемирного фонда дикой природы WWF в среду, 9 апреля, в Гамбурге. Эта организация периодически обновляет свои рекомендации по экологичному потреблению рыбы и морепродуктов, способствующему сохранению биоразнообразия, и использует для этого систему светофора. В актуальной версии рекомендаций особое внимание потребителей экологи обращают на популярные как у немцев, так и у русских сельдь и скумбрию.

Драматическое сокращение запасов этих видов рыбы вызывает у них тревогу. Особенно напряженная ситуация сложилась в Балтийском, Баренцевом и Норвежском морях. В Северо-Восточной Атлантике биомасса норвежской весенне-нерестующей сельди упала до критического показателя, а уловы продолжают превышать научные рекомендации, отмечают в WWF. Запасы в Ирландском море говорят о чрезмерном вылове, в западной и центральной частях Балтийского моря количество балтийской сельди (салаки) также значительно ниже устойчивого уровня - здесь из-за изменений климата и чрезмерного вылова этот вид рыбы находится на грани исчезновения.

Исключение составляет восток Балтики - Рижский залив. Любителям атлантической селедки экологи рекомендуют есть рыбу, выловленную в этом регионе, а также в Северном море, Исландии или Ла-Манше.