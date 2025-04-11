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Профобразование стоит на пороге перемен: на русском языке можно будет учиться только за большие деньги

Учащиеся профессионального училища.
Учащиеся профессионального училища. Фото: Elmo Riig / Sakala

Громом среди ясного неба прогремела новость о том, что с 1 сентября этого года профессиональное образование в Эстонии станет частично платным. Не менее важным изменением станет то, что на русском языке такое обучение будет доступно только за довольно высокую плату.

По задумке Министерства образования и науки, обучение станет платным для взрослых, у которых уже имеется высшее образование, полученное менее десяти лет назад, или у которых есть профессиональное образование, полученное менее пяти лет назад. Также образование будет платным для тех, кто одновременно учится на нескольких учебных программах. Бесплатно можно будет учиться только на одной программе. На русском языке профобучение будет доступно только за деньги.

Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Sille Annuk.
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