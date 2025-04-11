Профобразование стоит на пороге перемен: на русском языке можно будет учиться только за большие деньги

По задумке Министерства образования и науки, обучение станет платным для взрослых, у которых уже имеется высшее образование, полученное менее десяти лет назад, или у которых есть профессиональное образование, полученное менее пяти лет назад. Также образование будет платным для тех, кто одновременно учится на нескольких учебных программах. Бесплатно можно будет учиться только на одной программе. На русском языке профобучение будет доступно только за деньги.