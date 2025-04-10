Покупателя постигло разочарование: юрист объясняет, на что следует обратить внимание при покупке квартиры

По словам адвоката, тщательная подготовка и взвешенный подход к сделке позволяют избежать многих проблем при покупке недвижимости.

«С одной стороны, сегодня и покупатели, и продавцы стали более осведомленными о своих правах и обязанностях. С другой стороны, к сожалению, не исключено, что одна из сторон может воспользоваться недостаточной информированностью другой в собственных интересах», - отметил Андрес Киви, подчеркнув, что последующие споры могут потребовать значительных затрат времени и денег.

Прежде чем принять решение о покупке, покупателю необходимо убедиться, оформлена ли квартира как отдельный объект собственности или входит в состав совместной собственности.

«Важно понимать, что недвижимость в совместной собственности принадлежит нескольким лицам одновременно. Поэтому прежде всего следует удостовериться, что все соглашения, касающиеся такой собственности, должным образом оформлены у нотариуса», - предостерег Киви.

При продаже доли в совместной собственности у остальных совладельцев возникает преимущественное право на ее приобретение. Это означает, что любой из них может в течение двух месяцев заявить покупателю о своих правах и вступить в сделку на тех же условиях. Поэтому покупателю следует учитывать наличие такого права или заранее заключить с совладельцами нотариально заверенное соглашение об отказе от него.

Во-вторых, рекомендуется проверить, входят ли, например, кладовка или парковочное место в состав приобретаемой квартиры.