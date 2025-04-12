Содержание бесед засекречено, Путин лишь сказал, что не ожидал этого, совсем не ожидал, и неоднократно подчеркивал, что эти встречи оставили неизгладимый след в его душе. После встреч Иоанн сказал: «Да будет благословение Господне над Россией, над нашей Святой Церковью, над народом Божиим». Он предупредил, что человечество находится на грани уничтожения, и что когда миру понадобится «неугасимого источника света», чтобы спастись от власти тьмы, настанет «Час Святой Руси».

Иоанн также встретился с утвержеднным преемником патриарха Кирилла, нынешним митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым), который в своем недавнем видеообращении пообещал, что Константинополь вернется в лоно России, как это произошло с Крымом (т. е. Стамбул будет аннексирован).

Даже в современном эстонском обществе нельзя недооценивать влияние священнослужителей на политику. Конечно, наши священнослужители имеют право высказывать свое мнение о происходящем в стране, но разве участие в массированной политической пропаганде на стороне одного лагеря в рясе священника - не есть введение потребителя в заблуждение посредством упаковки? Среди русских сейчас бытует актуальная поговорка: «Или трусы надень, или крестик сними».

Присяга рукоположенного священнослужителя содержит следующие слова: «Я, призванный и вступающий в сан священника Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, обещаю и клянусь перед Богом и Его святым словом, что в этом служении буду проповедовать и распространять только учение церкви, основанное на Ветхом и Новом Заветах, Апостольском, Никейском и Афанасьевском символах веры, неизменном Аугсбургском исповедании веры и других исповеданиях веры, собранных в Liber Concordia».