Священник Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Вейко Вихури характеризует эстонцев как равнодушных к религии людей, считая верующих представителями меньшинств, в то же время он выступает в медиаресурсах EKRE и в издании Objektiiv с резкой критикой государства, желая навязать волю одного меньшинства большинству населения, чего он категорически исключает в случае с другим меньшинством, пишет обозреватель Иван Макаров.
Заголовки «Эстонское государство как дыба», «Украиномания погубит Эстонское государство», «33 года спустя Эстонское государство превратилось в унылую изнуряющую машину», «Эстонская Республика постепенно была поглощена новым не-государством», «Эстонское государство не работает для своих граждан, а превратилось в некую идеологическую испытательную лабораторию», и десятки других относятся к жанру яростной политической пропаганды.
Я обратился к EELK с вопросом: является ли издание Meie Kirik, которое решительно поддерживает власть Московского Патриархата в Эстонии, рупором EELK, как следует из названия? Консистория дистанцировалась от публикации и попросила не предавать гласности приведенные в ответе пояснения.
Эстония - светская страна, и у меня есть в памяти строки: «Иисус сказал им: «Кесарю кесарево, а Богу Богово!»». Эту цитату трактуют по-разному, но именно так он якобы сказал. Мартин Лютер учил церкви быть лояльными к светской власти - даже там, где государственные власти не благоволят к ним: «Даруй нашему возлюбленному господину императору счастье и успех против его врагов, даруй ему мудрость и разумение, чтобы он мог мирно и счастливо управлять своим земным царством».
Поэтому явление, когда священник систематически оскорбляет страну и призывает убрать сине-черно-белые флаги по всей Эстонии, нелогично, хотя и звучит знакомо по истории.
Георгий Гапон, православный священник еврейского происхождения, участвовал в подстрекательстве русских и спровоцировал Кровавое воскресенье в Петербурге в январе 1905 года. Вместе с толпой он пытался захватить Зимний дворец, но когда русских начали массово убивать, эсер Пинхас Рутенберг вывез Гапона в безопасное место, спешно остриг его длинные волосы, чтобы солдаты не узнали попа, и отвез его на квартиру пролетарского писателя Максима Горького.
Гапон бежал за границу, но подстрекаемый им русский народ заплатил за это многими жизнями. С этого момента началась череда кровавых событий - истребление миллионов людей, красный террор, голод и войны. Поэтому не стоит недооценивать обещание Варро Вооглайда в Рийгикогу: «Я никогда не собираюсь подчиняться несправедливым распоряжениям государства и призываю всех остальных не делать этого». Как это будет выглядеть на практике?
Политическая агитация в устах церковников может быть столь же опасна, поскольку верующие приходят в замешательство и перестают понимать, где заканчивается слово Божие, передаваемое священником, и начинается политика. Это влияние нельзя недооценивать, поскольку еще год назад Мартин Хельме считал, что подчинение церкви Московскому Патриархату в Эстонии - это абсурд, а во вторник в программе ETV Esimene stuudio он уже угрожал Эстонии православной «бронзовой ночью».
Этому заявлению предшествовала статья Вихури «Планирует ли правительство новую бронзовую ночь для повышения популярности?», опубликованная в Objektiiv 25 февраля. Многие тезисы политической партии исходят именно оттуда, и, честно говоря, я был шокирован, когда в ходе последних больших дебатов лидеров партий в Esimene Stuudio председатель EKRE внезапно назвал своих оппонентов сатанистами.
Общеизвестно, что Владимир Путин, превратившийся из атеиста в КГБ в глубоко верующего защитника православной церкви и военного преступника в ФСБ, регулярно тайно встречается с религиозными старцами. Еще летом 2000 года Путин посетил русского шовиниста, псковского архимандрита Иоанна (Крестьянкина) в его монастырской келье после встречи с семьями погибших в Чечне псковских десантников (следующая встреча с Крестьянкиным состоялась во время гибели подлодки «Курск»).
Содержание бесед засекречено, Путин лишь сказал, что не ожидал этого, совсем не ожидал, и неоднократно подчеркивал, что эти встречи оставили неизгладимый след в его душе. После встреч Иоанн сказал: «Да будет благословение Господне над Россией, над нашей Святой Церковью, над народом Божиим». Он предупредил, что человечество находится на грани уничтожения, и что когда миру понадобится «неугасимого источника света», чтобы спастись от власти тьмы, настанет «Час Святой Руси».
Иоанн также встретился с утвержеднным преемником патриарха Кирилла, нынешним митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым), который в своем недавнем видеообращении пообещал, что Константинополь вернется в лоно России, как это произошло с Крымом (т. е. Стамбул будет аннексирован).
Даже в современном эстонском обществе нельзя недооценивать влияние священнослужителей на политику. Конечно, наши священнослужители имеют право высказывать свое мнение о происходящем в стране, но разве участие в массированной политической пропаганде на стороне одного лагеря в рясе священника - не есть введение потребителя в заблуждение посредством упаковки? Среди русских сейчас бытует актуальная поговорка: «Или трусы надень, или крестик сними».
Присяга рукоположенного священнослужителя содержит следующие слова: «Я, призванный и вступающий в сан священника Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, обещаю и клянусь перед Богом и Его святым словом, что в этом служении буду проповедовать и распространять только учение церкви, основанное на Ветхом и Новом Заветах, Апостольском, Никейском и Афанасьевском символах веры, неизменном Аугсбургском исповедании веры и других исповеданиях веры, собранных в Liber Concordia».
Эстонское государство в этих источниках не оскорбляется.