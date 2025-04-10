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Жители домов, расположенных рядом со стройкой, остались без воды

Калев Эверт показывает опустевший колодец, который пока что существенно не влияет на его повседневную жизнь - его дом подключен к городской водопроводной сети.
Калев Эверт показывает опустевший колодец, который пока что существенно не влияет на его повседневную жизнь - его дом подключен к городской водопроводной сети. Фото: Elmo Riig

В начале недели жители одного из районов Вильянди обнаружили, что их колодцы опустели. Предварительное расследование указало на строительство большого спа-отеля, где на три метра ниже уровня грунтовых вод выкапывают котлован под фундамент. В четверг утром работы были временно приостановлены.

Прийт Мурманн, руководитель проекта акционерного общества Nordecon, занимающегося строительством спа-отеля в Вильянди, отметил, что за всю его практику подобного прежде никогда не случалось. Его коллега, руководитель строительного объекта Мати Окас подтвердил, что ранее даже не слышал о том, чтобы закладка фундамента где-либо приводила к осушению колодцев в округе.

Первые сообщения о высохших колодцах поступили в городскую управу в среду. На самом же деле первые жители заметили, что вода пропала, еще во вторник.

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