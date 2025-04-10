Жители домов, расположенных рядом со стройкой, остались без воды

Прийт Мурманн, руководитель проекта акционерного общества Nordecon, занимающегося строительством спа-отеля в Вильянди, отметил, что за всю его практику подобного прежде никогда не случалось. Его коллега, руководитель строительного объекта Мати Окас подтвердил, что ранее даже не слышал о том, чтобы закладка фундамента где-либо приводила к осушению колодцев в округе.