Меэри-Марита Паас и Лизелль Яэтма вошли в историю, впервые завоевав два места на Всемирные игры!

В мировом рейтинге Меэри-Марита Паас занимает 5-е место, а Лизелль Яэтма - 11-е. Эти лучницы, завоевавшие путевки на Всемирные игры, пишут историю эстонской стрельбы из лука, начиная с юниорского класса. Среди их достижений - командное чемпионство Европы, европейские рекорды, а также медали этапов Кубка мира как в индивидуальном, так и в командном зачетах. В прошлом году спортсменки принесли бронзовую медаль чемпионата Европы, Меэри-Марита Паас как первая эстонка завоевала серебряную медаль в финале Кубка мира, а Лизелль Яэтма выиграла золотую медаль этапа Кубка мира 2024 года и серебряную в 2025 году.

Меэри-Марита Паас. Фото: Karli Saul

«Следила за возможностью получить место на Всемирные игры с прошлого года, просто ждала момента. Очень приятно выступить на еще одном соревновании высокого уровня, где смогу представлять Эстонию», - поделилась радостью Меэри-Марита Паас.

Обе лучницы начали тренировки в школе стрельбы из лука в Тюри под руководством тренеров Маарики и Эрки Яэтма. С второй половины 2024 года Меэри-Мариту Паас тренирует Давид Паскуалуччи.