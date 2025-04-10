Меэри-Марита Паас и Лизелль Яэтма вошли в историю, впервые завоевав два места на Всемирные игры!

Эстонские лучницы Меэри-Марита Паас и Лизелль Яэтма (блочный лук) впервые завоевали два места для эстонских спортсменок на Всемирные игры, которые пройдут в августе в Китае. На соревнования попадут стрелки из 27 стран, отобранные среди более чем 80 участников. Ранее единственным эстонцем, получившим место в мужском классе блочного лука, был Робин Яэтма, завоевавший бронзовую медаль на чемпионате мира в 2022 году.
В мировом рейтинге Меэри-Марита Паас занимает 5-е место, а Лизелль Яэтма - 11-е. Эти лучницы, завоевавшие путевки на Всемирные игры, пишут историю эстонской стрельбы из лука, начиная с юниорского класса. Среди их достижений - командное чемпионство Европы, европейские рекорды, а также медали этапов Кубка мира как в индивидуальном, так и в командном зачетах. В прошлом году спортсменки принесли бронзовую медаль чемпионата Европы, Меэри-Марита Паас как первая эстонка завоевала серебряную медаль в финале Кубка мира, а Лизелль Яэтма выиграла золотую медаль этапа Кубка мира 2024 года и серебряную в 2025 году.
«Следила за возможностью получить место на Всемирные игры с прошлого года, просто ждала момента. Очень приятно выступить на еще одном соревновании высокого уровня, где смогу представлять Эстонию», - поделилась радостью Меэри-Марита Паас.
Обе лучницы начали тренировки в школе стрельбы из лука в Тюри под руководством тренеров Маарики и Эрки Яэтма. С второй половины 2024 года Меэри-Мариту Паас тренирует Давид Паскуалуччи.
Блочный лук включен в программу Всемирных игр с 2013 года и на чемпионатах мира по стрельбе из лука является равной дисциплиной наряду с олимпийским луком с 1995 года. Вчера вечером World Archery также сообщила о историческом решении Международного олимпийского комитета: стрельба из блочного лука будет включена в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года в формате смешанных команд наряду со стрельбой из спортивного лука.