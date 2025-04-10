Таксист спас пожилую женщину от коварных козней мошенников

Хотя мошенники работают без выходных, отрадно, что все больше людей распознают мошенничество и вмешиваются, чтобы предотвратить его, сообщает Лыунаская префектура в соцсетях.

Именно так недавно поступил таксист из Тарту, спасая пожилую женщину от мошенничества и потери денег.

В первый день рабочей недели водитель такси в Тарту получил заказ в жилой район, где ему нужно было забрать пожилую женщину и отвезти ее в Латвию. Таксист подобрал женщину и поехал. В это же время в Тарту развернулась безумная игра в кошки-мышки, настоящая гонка со временем.

Пока пожилая женщина направлялась с деньгами в соседнюю страну, ее близкий человек сообщил полиции, что в тот же день пожилой женщине позвонили мошенники и сообщили, что ее дочь попала в аварию, нуждается в операции и ей срочно нужны деньги, чтобы ее оплатить.

Первоначально предполагалось, что пожилая жительница обратилась в больницу в Тарту, однако это подозрение быстро было исключено. Жительницу, исчезнувшую с деньгами, искали и ее внучка, и полиция. В какой-то момент родственнице удалось связаться с женщиной по телефону, и оказалось, что за это время она уже добралась до Латвии, а до Риги оставалось еще 12 километров.

Благодаря вмешательству полиции и близкого человека таксист также понял, что женщина в его машине, вероятно, попала в лапы мошенников, после чего водитель развернул машину и поехал обратно в Тарту.

На обратном пути мошенники продолжали звонить и водителю такси, и его пассажирке, но никто из них не ответил на звонки.

Пожилая женщина благополучно вернулась домой незадолго до полуночи.