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Полиция моет асфальт в Эспоо и не разглашает деталей случившегося

Финская полиция. Иллюстративное фото.
Финская полиция. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen

Полиция Западной Уусимаа проводит операцию с участием нескольких патрулей в центре Эспоо, сообщает YLE.

Полиция сообщила, что вызов в училище Omnia поступил до часа дня. Согласно предварительным данным, на открытой территории возле учебного заведения произошло нападение.

По наблюдениям Ilta-Sanomat, на дороге вблизи училища обнаружены следы крови. Полиция, патрулирующая район, очевидно, что-то разыскивает. Они запустили дрон и обследовали с полицейской собакой близлежащее гольф-поле.

Передвижение в районе училища ограничено.

Директор Omnia Майя Таммела заявила Yle, что у нее нет информации по поводу произошедшего. По словам директора, ответственность за информирование общественности лежит на полиции, которая сейчас проясняет ход событий.

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