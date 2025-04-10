Полиция моет асфальт в Эспоо и не разглашает деталей случившегося

Полиция сообщила, что вызов в училище Omnia поступил до часа дня. Согласно предварительным данным, на открытой территории возле учебного заведения произошло нападение.

По наблюдениям Ilta-Sanomat, на дороге вблизи училища обнаружены следы крови. Полиция, патрулирующая район, очевидно, что-то разыскивает. Они запустили дрон и обследовали с полицейской собакой близлежащее гольф-поле.

Директор Omnia Майя Таммела заявила Yle, что у нее нет информации по поводу произошедшего. По словам директора, ответственность за информирование общественности лежит на полиции, которая сейчас проясняет ход событий.