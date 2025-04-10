Обмен заключенными Москва освободила Ксению Карелину, осужденную на 12 лет за пожертвование размером в 51 доллар

У освобожденного американской стороной Артура Петрова также два паспорта - России и ФРГ. Он был арестован в августе 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона и спустя год экстрадирован в США.

Петров обвинялся в участии в схеме закупки микроэлектроники американского производства, подлежащей экспортному контролю со стороны США. По версии обвинения, он и еще двое россиян обманным путем закупaли у американских дистрибьюторов большие партии микроэлектроники военного назначения, скрывая, что эти компоненты предназначались для России.

По 11 пунктам обвинения Петрову грозило до 160 лет тюрьмы. Мужчина, как писал ТАСС, заявлял, что считает свое дело политически мотивированным.

Предыдущие обмены

В феврале этого года произошел первый обмен заключенными между Москвой и новой американской администрацией.

Тогда спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф лично прилетал в Москву, чтобы вернуть на родину 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

Вашингтон в ответ освободил российского предпринимателя Александра Винника, которого в США обвиняли в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.

Фогель пробыл в заключении около трех с половиной лет, а Винник - более семи: он был арестован по запросу ФБР в Греции летом 2017 года.