Обмен заключенными Москва освободила Ксению Карелину, осужденную на 12 лет за пожертвование размером в 51 доллар

В Абу-Даби (ОАЭ) в четверг произошел обмен заключенными между Россией и США. Россия передала американским властям Ксению Карелину (Хавана), осужденную по статье о госизмене, а США в ответ освободили Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщает Wall Street Journal.
Освобождение Карелиной подтвердил ее адвокат Михаил Мушаилов. Он рассказал РБК, что девушка еще в самолете связалась со своими родными.
Как отмечает Wall Street Journal, обмен заключенными состоялся «в знак продолжающегося укрепления доверия» между Москвой и Вашингтоном и «расширения контактов спецслужб» двух стран.
Со стороны США в переговорах участвовал глава ЦРУ Джон Рэтклифф, со ссылкой на источники сообщило издание, со стороны России — неназванный «высокопоставленный представитель разведки».
ЦРУ поблагодарило власти ОАЭ за посредничество в проведении обмена. От имени российских властей это сделала ФСБ, следует из заявления спецслужбы, которое цитирует агентство «Интерфакс».
Ксения Карелина, имеющая гражданство США и России, была приговорена к 12 годам лишения свободы в августе прошлого года. Свердловский областной суд признал ее виновной в госизмене за пожертвование в размере 51,8 долларов в американо-украинский благотворительный фонд.
Девушку задержали в январе 2024 года в Екатеринбурге, куда она прилетела из Лос-Анджелеса, чтобы навестить родственников. Сначала ей назначили административный арест, обвинив в мелком хулиганстве, а затем предъявили обвинение в госизмене.
По данным проекта «Первый отдел» (в реестре «иноагентов» в России), поводом для дела стал единственный перевод, который девушка сделала в основанный в США фонд гуманитарной помощи украинцам Razom for Ukraine в первый день полномасштабного вторжения России в Украину.
Дело против Карелиной рассматривалось в закрытом режиме. Защитник девушки сообщал, что она признала свою вину. Накануне обмена Карелина была помилована, сообщила ФСБ.
У освобожденного американской стороной Артура Петрова также два паспорта - России и ФРГ. Он был арестован в августе 2023 года на Кипре по запросу Вашингтона и спустя год экстрадирован в США.
Петров обвинялся в участии в схеме закупки микроэлектроники американского производства, подлежащей экспортному контролю со стороны США. По версии обвинения, он и еще двое россиян обманным путем закупaли у американских дистрибьюторов большие партии микроэлектроники военного назначения, скрывая, что эти компоненты предназначались для России.
По 11 пунктам обвинения Петрову грозило до 160 лет тюрьмы. Мужчина, как писал ТАСС, заявлял, что считает свое дело политически мотивированным.
Предыдущие обмены
В феврале этого года произошел первый обмен заключенными между Москвой и новой американской администрацией.
Тогда спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф лично прилетал в Москву, чтобы вернуть на родину 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков.
Вашингтон в ответ освободил российского предпринимателя Александра Винника, которого в США обвиняли в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е.
Фогель пробыл в заключении около трех с половиной лет, а Винник - более семи: он был арестован по запросу ФБР в Греции летом 2017 года.
Трамп тогда отказался обсуждать условия обмена, сказав лишь, что они были «очень справедливыми, очень разумными» и не похожими на сделки, которые до этого заключали другие американские президенты.
1 августа прошлого года, когда президентом США еще был Джо Байден, между Россией и странами Запада (в частности, США) состоялся масштабный обмен заключенными, в рамках которого были освобождены сразу 26 человек.
Москва тогда передала Западу 16 человек, включая журналиста Эвана Гершковича и политика Владимира Кара-Мурзу (в российском реестре «иноагентов»), а российской стороне передали десять человек, в том числе спецназовца ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненный срок по делу об убийстве.