Куннас: Россия при желании может прекратить агрессию в любой день, без ее желания войну не остановят ни Трамп, ни Китай

Главком ВСУ Александр Сырский заявил на этой неделе, что Россия фактически уже начала свое наступление в Сумской и Харьковской областях. О том, что сильнее всего затрудняет сейчас украинское сопротивление агрессору, и обо многом другом в студии Postimees размышлял заместитель председателя комиссии Рийгикогу по гособороне Лео Куннас.
Выдержки из беседы:
- Лео, первый вопрос к вам сегодня все-таки связан с событиями в Эстонии, у берегов Аэгна сегодня утром оказался предположительно принадлежащий к теневому флоту России танкер, он был задержан эстонскими Силами обороны. Как должны реагировать в таких случаях и наши военные, и наши политические власти? Именно так, как сегодня было все сделано?
- Для меня в таких ситуациях самой большой проблемой представляется техническое состояние этих судов. Они ходят черт знает под каким флагом, и возможна утечка нефтепродуктов. Мы все понимаем, что в таком случае загрязнение Финского залива может быть масштабным.
Так что если в отношении судов возникают подозрения, их надо обязательно проверять. И нужно следить за тем, чтобы не произошло никакого сильного влияния на нашу окружающую среду из-за какой-то утечки.
- Таким образом, подобного рода инциденты - это в первую очередь риски для нашей окружающей среды, а не для государственной безопасности?
- Да, конечно, тут никакой угрозы для нашей безопасности, физической безопасности, не имеется. Но при этом, как я только что сказал, я вижу тут очень большую проблему, связанную с окружающей средой.
- Перейдем к событиям в Украине. В четверг министерство обороны России выступило с утверждениями, что российские войска якобы заняли населенный пункт Журавка в Сумской области Украины. Позавчера главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российское наступление в Сумской и Харьковской областях «фактически уже началось». Насколько надежна оборона Украины на этом участке фронта, есть ли опасность, что войска агрессора могут добиться тут прогресса?
- Мне трудно сказать, сколько Россия там сосредоточила сил. Пока ясно, что никаких прорывов российской армии на этом участке не видно. Граница между сторонами там проходит не по прямой линии, там в Сумской области есть участок шириной пять километров и глубиной тоже пять километров, который находится в руках российских войск.
В то же самое время Украина удерживает в Курской области участок шириной в 10-12 километров и глубиной в два-три километра. И в Белгородской области украинцы также удерживают российскую территорию. Там занят кусок шириной два-три километра и глубиной два километра. Так что в целом там никаких серьезных изменений пока не происходит.
- Владимир Зеленский сказал на этой неделе, что Киев хотел бы получить от США очередной пакет помощи, и даже готов за него заплатить. Зеленский уточнил, что хотел бы получить от США по меньшей мере десять систем ПВО и другие соответствующие инструменты, которые Украине очень нужны. Системы ПВО действительно сейчас нужнее всего Украине? Если приходится выбирать между разными типами вооружений, именно ПВО должна быть первым выбором?
- Да, так оно и есть, потому что мы же все время увидим глубокие удары российских сил, и ракеты Patriot - это единственная система, с помощью которой можно отбить, например, «Искандеры», не все, конечно, но тем не менее. Другие системы для этого не подходят, так что это понятно, что Украина хочет свою ПВО дальнего действия расширять. Украинские крупные города же все время находятся под ударами российских ракет и дронов.
- Вчера в Брюсселе собрались министры обороны «Коалиции желающих», собирающейся помочь обеспечить безопасность Украины после возможного прекращения огня. Среди прочего обсуждались и планы направления миротворческого контингента из стран Европы в Украину в случае заключения перемирия. Этот сценарий, европейские миротворцы в Украине, пока что больше похож на фантастику? Или если Украине удастся улучшить положение на фронтах, Россию можно будет принудить к такому условию?
- Насчет этого пока рано что-то говорить, потому что никакого перемирия же нет. Этот вопрос полностью зависит от России. Если Россия захочет прекратить агрессию, она может это сделать в любой день. Если Россия этого не захочет, то тут ничего не смогут сделать ни США, ни Китай, ни весь мир. Россию к этому не принудить, это просто невозможно.
Ясно, что Россия не смогла одержать военную победу. Украина не оккупирована, она не находится в сфере влияния России, и Украина даже не смогла целиком оккупировать те области, в которые она вторглась.
В Херсонской области весь западный берег Днепра в руках Украины, включая город Херсон. Также под контролем Украины четверть Запорожской области, включая Запорожье. Четверть Донецкой области по-прежнему в руках Украины, несмотря даже на все эти оперативные успехи, что были достигнуты россиянами в южной части Донбасса. И даже в Луганской области остаются крошечные куски территории, которые до сих пор контролирует Украина.
То есть россияне не смогли целиком захватить ни одну из этих четырех украинских областей. Я думаю, что следующая линия требований российской стороны будет состоять в том, чтобы Украина, так сказать, передала России эти области целиком. И ясно, что Украина никогда этого делать не будет...
- И даже никакой Дональд Трамп не может заставить ее на это пойти…
- Никто не может ее к этому принудить. Так что любое перемирие возможно только на основании статус-кво, на основании нынешней линии фронта. Но я думаю, что на это не согласится уже Россия.
Россия так и будет больше говорить о демилитаризации, о денацификации. Так что тут патовая ситуация. И на самой линии фронта тоже такая ситуация, ведь можно же сказать, что уже с конца 2022 года никаких больших изменений не было. Так что положение такое, какое оно есть, и вопрос перемирия тут зависит только от России.
- Лео, с поставками каких вооружений страны Европы могут очень существенно помочь Украине и без участия США? В чем, напротив, по-настоящему может помочь только Америка? Это только Patriot, о которых вы упомянули, или что-то еще?
- В данный момент военная промышленность самой Украины уже может произвести примерно половину того, что требуется украинской армии для продолжения войны. При этом европейские страны отдали Украине уже почти все, что они могли отдать.
Это значит, что европейская военная промышленность должна начинать работать быстрее и мощнее. И все мы видим здесь проблемы.
Что касается возможностей России, то 3 апреля генерал Кристофер Каволи, командующий американских войск в Европе, и также и командующий натовских войск на европейском континенте, сделал доклад в Сенате, в котором она анализировал и обстановку в России, и возможности России.
Самый главный вывод, который он там сделал, это то, что Россия уже в сентябре 2024 года поставила цель довести численность Вооруженных сил до полутора миллионов человек. Россия завербовывает примерно 30 000 человек в месяц, предлагая хорошие зарплаты и бонусы.
Военный бюджет в этом году составляет в России примерно 6,3 процента от ВВП, что ознанает, что российская экономика сейчас полностью легла в военное русло. Как и российское государство, как и российское общество.
Уровень безработицы упал до 2,4 процента, это очень низкий показатель, и это возможно по той причине, что очень много людей или на фронте, или работают в военной промышленности.
Согласно докладу Каволи, Россия может произвести в этом году примерно 1500 танков, 3000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. При этом за месяц Россия может произвести примерно 250 000 ракет и снарядов.
Если сравнивать это со вместе взятыми возможностями США и Европы, то Россия производит в три раза больше. Российские экономика и общество, повторюсь, полностью в военном русле, и быстро прекратить это невозможно, даже если бы Путин и его режим этого бы вдруг захотели.
Но с чего бы им этого захотеть? Согласно все тому же докладу, сейчас на фронте больше 600 000 российских солдат. В начале полномасштабной агрессии их было на фронте чуть более 300 000. Таким образом, российская армия стала намного многочисленнее.
В украинской армии, как я нахожу, сейчас примерно 800 000 человек, но, конечно, они не все на фронте. Но если мы возьмем только сухопутные силы, то и украинская армия, будучи поменьше российской, все равно будет многочисленней, чем все взятые вместе европейские армии стран НАТО, без учета Турции, но Турция - это и не Европа.
Эта война заставила обе воюющие стороны быстро развивать свои вооруженные силы, наращивать их численность и техническую оснащенность. Война идет уже двенадцатый год, и армии обеих воюющих стран сформировали своего рода отдельную лигу, если сравнивать со всей Европой. И даже со всем миром.
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