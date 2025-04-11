Куннас: Россия при желании может прекратить агрессию в любой день, без ее желания войну не остановят ни Трамп, ни Китай

То есть россияне не смогли целиком захватить ни одну из этих четырех украинских областей. Я думаю, что следующая линия требований российской стороны будет состоять в том, чтобы Украина, так сказать, передала России эти области целиком. И ясно, что Украина никогда этого делать не будет...

- И даже никакой Дональд Трамп не может заставить ее на это пойти…

- Никто не может ее к этому принудить. Так что любое перемирие возможно только на основании статус-кво, на основании нынешней линии фронта. Но я думаю, что на это не согласится уже Россия.

Россия так и будет больше говорить о демилитаризации, о денацификации. Так что тут патовая ситуация. И на самой линии фронта тоже такая ситуация, ведь можно же сказать, что уже с конца 2022 года никаких больших изменений не было. Так что положение такое, какое оно есть, и вопрос перемирия тут зависит только от России.

- Лео, с поставками каких вооружений страны Европы могут очень существенно помочь Украине и без участия США? В чем, напротив, по-настоящему может помочь только Америка? Это только Patriot, о которых вы упомянули, или что-то еще?