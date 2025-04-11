В студии Postimees Лео Куннас: готова ли Украина отразить наступление агрессора в Сумской и Харьковской областях?

- В четверг министерство обороны России выступило с утверждениями, что российские войска якобы заняли населенный пункт Журавка в Сумской области Украины. Позавчера главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российское наступление в Сумской и Харьковской областях «фактически уже началось». Насколько надежна оборона Украины на этом участке фронта, есть ли опасность, что войска агрессора могут добиться тут прогресса?

- CNN утверждает, что россияне хотят дойти до границы Днепропетровской области. В анализе CNN говорится, что Украине удалось хорошо укрепить Покровск в Донецкой области, который ранее был основной целью наступления россиян, и теперь фокус атак, возможно, перемещается на запад, в направлении Днепропетровской области. То, что Россия меняет направление наступления, это признак того, что старый вариант не сработал, и Россия просто хочет попробовать что-то делать по-другому? Или у России действительно могут быть ресурсы, чтобы совершить в Днепропетровской области серьезный прорыв?

- Владимир Зеленский сказал на этой неделе, что Киев хотел бы получить от США очередной пакет помощи, и даже готов за него заплатить. Зеленский уточнил, что хотел бы получить от США по меньшей мере десять систем ПВО и другие соответствующие инструменты, которые Украине очень нужны. Системы ПВО действительно сейчас нужнее всего Украине, если приходится выбирать между разными типами вооружений, то первым выбором должна быть именно ПВО?