Это немного меньше, чем девять лет лишения свободы, предложенных прокурором в начале марта.

Как сообщил агентству BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас, при назначении более мягкого наказания были приняты во внимание возраст Мановаса и другие обстоятельства.

«Суд оценил преклонный возраст подсудимого, а также отсутствие у него судимостей и административных взысканий, и суд принял это во внимание», - сказал Йончас.

Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке течение 20 дней с момента его обнародования.

Обвиняемый не присутствовал на оглашении приговора. Ранее мужчина просил не возить его в суд по состоянию здоровья.

Мановас обвинялся в том, что по заданию российской военной разведки ГРУ и действуя в составе организованной группы с не установленными следствием сотрудниками российской разведки в период 2018 - 2024 годов, за денежное вознаграждение собирал сведения, представляющие интерес для России, которые передавал в ГРУ.

Адвокат подсудимого просил оправдать Мановаса, утверждая, что в деле нет доказательств того, что мужчина передал собранные им сведения спецслужбам иностранного государства, и призвал учесть тот факт, что его подзащитный частично признал свою вину.

По словам Йончаса, суд расценил утверждения мужчины, что он отправлял собранные данные «украинским друзьям», которые якобы были внедрены в российские спецслужбы, как попытку облегчить собственное положение.