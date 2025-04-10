Шяуляйский окружной суд в четверг признал, что 83-летний Эдуард Мановас шпионил в пользу России, и приговорил его к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, сообщила в четверг Генеральная прокуратура Литвы.
Это немного меньше, чем девять лет лишения свободы, предложенных прокурором в начале марта.
Как сообщил агентству BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас, при назначении более мягкого наказания были приняты во внимание возраст Мановаса и другие обстоятельства.
«Суд оценил преклонный возраст подсудимого, а также отсутствие у него судимостей и административных взысканий, и суд принял это во внимание», - сказал Йончас.
Это решение может быть обжаловано в апелляционном порядке течение 20 дней с момента его обнародования.
Обвиняемый не присутствовал на оглашении приговора. Ранее мужчина просил не возить его в суд по состоянию здоровья.
Мановас обвинялся в том, что по заданию российской военной разведки ГРУ и действуя в составе организованной группы с не установленными следствием сотрудниками российской разведки в период 2018 - 2024 годов, за денежное вознаграждение собирал сведения, представляющие интерес для России, которые передавал в ГРУ.
Адвокат подсудимого просил оправдать Мановаса, утверждая, что в деле нет доказательств того, что мужчина передал собранные им сведения спецслужбам иностранного государства, и призвал учесть тот факт, что его подзащитный частично признал свою вину.
По словам Йончаса, суд расценил утверждения мужчины, что он отправлял собранные данные «украинским друзьям», которые якобы были внедрены в российские спецслужбы, как попытку облегчить собственное положение.
«Суд расценил это как попытку подсудимого смягчить свое положение и таким образом получить, выражаясь народным языком, более мягкое наказание», - сказал Йончас.
Агентство BNS писало, что мужчина, имеющий литовское и российское гражданство, был задержан в январе прошлого года, у него были обнаружены принадлежности, используемые для шпионажа. Мановас находится под арестом, мера пресечения в виде заключения под стражу действует до конца недели.
Заместитель директора Департамента государственной безопасности Литвы Ремигиюс Бридикис в декабре прошлого года заявил, что этот человек собирал несекретную, но представляющую интерес для России информацию о деятельности политических партий, бывших ссыльных, обороне Литвы, внутренней и внешней политике, подготовке к учениям, оборонном потенциале, критической инфраструктуре и настроениях населения.
По данным разведки, Мановас является так называемым шпионом-«нелегалом» ГРУ, использовавшим свою настоящую личность, но скрывшим некоторые факты своей биографии.
Мановас баллотировался в Шяуляйский городской совет в 2011 году от партии консерваторов Союз Отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД), был членом совета Шяуляйского отделения Литовского союза политзаключенных и ссыльных.
После того, как прокуратура обнародовала обвинения, в середине декабря Шяуляйское отделение СО - ЛХД исключило Мановаса из партии.