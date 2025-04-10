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За три дня полиция оштрафовала более ста водителей: кампания продолжается

Нарушитель был пойман полицией в понедельник в Карлова, где ограничение скорости составляет 30 км/ч.
Нарушитель был пойман полицией в понедельник в Карлова, где ограничение скорости составляет 30 км/ч. Фото: Jürgen Puistaja

За первые три дня дорожных толок полиция в Тарту уже оштрафовала более ста водителей, почти пятьдесят получили устные предупреждения. Рейды продлятся до конца недели.

Как сообщил руководитель группы дорожной полиции тартуского отделения Сандер Кулламаа, патрульные и сотрудники дорожной полиции за первые три дня недели проверили в уезде 119 мест, отмеченных на карте как проблемные - там, где водители часто превышают скорость. Также они провели беседы с сотнями автомобилистов, чтобы напомнить о правилах безопасности на дороге.

За это время полицейские сделали 46 устных предупреждений и выписали 116 штрафов за серьезные нарушения. «Кроме превышения скорости, в ходе толок мы зафиксировали еще 32 других нарушения», - отметил Кулламаа.

Проверки в местах, отмеченных на карте, продолжаются. Главная цель полицейских - через диалог с участниками движения напомнить, насколько важно соблюдать ограничение скорости, и объяснить, что лихачи угрожают не только себе, но и окружающим.

«Если нарушение не является опасным, мы ограничиваемся беседой и предупреждением, потому что считаем: стремление к безопасному вождению должно исходить не из страха перед штрафами, а из желания каждого водителя благополучно добраться домой, - сказал Кулламаа. - Ошибаться - это по-человечески. Если водитель разумен и заверяет, что превышение скорости не его обычная практика, полиция по возможности ограничится предупреждением».

В этом году в уезде Тартумаа на карту рейдов было нанесено больше проблемных мест, чем в прошлом году. В 2024 году поступила информация о 694 таких участках, тогда как в 2023 году их было 531. Это говорит о том, что проблему превышения скорости замечают не только полицейские, но и сами жители, и она воспринимается как общественная.

«Мы благодарны всем, кто помог повысить безопасность на дорогах, сообщая о местах, где не соблюдаются ограничения скорости, - подчеркнул Кулламаа. - Важен вклад каждого, чтобы дорожная ситуация стала лучше».

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