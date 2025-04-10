Связанные с Московским патриархатом Эстонская православная церковь и Пюхтицкий монастырь обратились за помощью в США

«Мы обращались письменно за последние недели к премьер-министру и новому министру внутренних дел от имени и в защиту церкви и монастыря, ставших мишенью изменения Закона о церквях и приходах. Мы стремились найти здравый компромисс на государственном уровне до принятия изменений и привлечения международных институтов. Однако нам не дали возможности провести такие встречи, и вчера закон был принят. При этом министр внутренних дел продолжает делать необоснованные заявления о монахинях Пюхтицкого монастыря как жертвах московских влияний, что ясно демонстрирует цель стигматизации, на что нельзя не отреагировать», - объяснили адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.