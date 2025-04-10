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Связанные с Московским патриархатом Эстонская православная церковь и Пюхтицкий монастырь обратились за помощью в США

Фото статьи
Фото: Sander Ilvest

Сегодня представители Эстонской Христианской Православной Церкви (ЭХПЦ) и Пюхтицкого монастыря подали официальное заявление в Комиссию США по международной религиозной свободе (USCIRF), призывая обратить внимание на «продолжающиеся усилия эстонских властей по принятию дискриминационных изменений в законодательство и административного давления».

«Мы обращались письменно за последние недели к премьер-министру и новому министру внутренних дел от имени и в защиту церкви и монастыря, ставших мишенью изменения Закона о церквях и приходах. Мы стремились найти здравый компромисс на государственном уровне до принятия изменений и привлечения международных институтов. Однако нам не дали возможности провести такие встречи, и вчера закон был принят. При этом министр внутренних дел продолжает делать необоснованные заявления о монахинях Пюхтицкого монастыря как жертвах московских влияний, что ясно демонстрирует цель стигматизации, на что нельзя не отреагировать», - объяснили адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.

В заявлении, направленном в США, поднимаются вопросы о возможных угрозах религиозной свободе, вмешательстве в канонические связи религиозных объединений и риске принудительного закрытия. В нем упоминаются угрозы депортации иностранных священнослужителей и монахинь, а также использование государством PR-агентства для формирования общественного мнения. По мнению адвокатов, эти меры нарушают международные стандарты религиозной свободы и подрывают демократические нормы Эстонии, оставляя неясной реальную угрозу безопасности.

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