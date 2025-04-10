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Пожилая женщина отдала мошеннику 11 500 евро

Банкноты евро. Иллюстративное фото.
Банкноты евро. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

95-летняя женщина, поверившая словам мошенников о ДТП с дочерью, передала им 11 000 евро.

В полицию обратилась дочь потерпевшей, которая сообщила, что ее 95-летней матери позвонили мошенники и заявили, что ее дочка попала из-за аварии в больницу, передал пресс-секретарь Идаской префектуры.

Для урегулирования проблемы потребовали денег и адрес женщины. Затем за дверью ее дома появился мошенник, которому 95-летняя потерпевшая отдала 11 500 евро.

Подробности мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного следствия.

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