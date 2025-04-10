Пожилая женщина отдала мошеннику 11 500 евро

95-летняя женщина, поверившая словам мошенников о ДТП с дочерью, передала им 11 000 евро.
В полицию обратилась дочь потерпевшей, которая сообщила, что ее 95-летней матери позвонили мошенники и заявили, что ее дочка попала из-за аварии в больницу, передал пресс-секретарь Идаской префектуры.
Для урегулирования проблемы потребовали денег и адрес женщины. Затем за дверью ее дома появился мошенник, которому 95-летняя потерпевшая отдала 11 500 евро.
Подробности мошенничества полиция выяснит в ходе уголовного следствия.