«З» - зависть! Фото, видео: у наших соседей весна – зацвела сакура

Галерея: В Риге зацвела сакура
Посетители парка спешат сфотографировать очаровательные цветы на память.
Сакуры в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге.
Деревья посадили в честь добрых отношений Латвии и Японии, чтобы отметить сотрудничество не только в экономике и политике, но и человеческую дружбу, которая сложилась у жителей обеих стран на протяжении многих лет.
Видео: В Риге зацвела сакура
Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают цветение сакуры с наступлением весны. На японских островах, расположенных в длинной цепи с юга на север, они цветут в разное время. Например, в Токио сакуры цветут в конце марта или начале апреля.