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«З» - зависть! Фото, видео: у наших соседей весна – зацвела сакура

Редактор: rus.postimees.ee
Цветущая сакура.
Цветущая сакура. Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

В парке Узварас латвийской столицы зацвела сакура, сообщает RUS TVNET. 

Галерея: В Риге зацвела сакура

Посетители парка спешат сфотографировать очаровательные цветы на память.

Сакуры в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге.

Деревья посадили в честь добрых отношений Латвии и Японии, чтобы отметить сотрудничество не только в экономике и политике, но и человеческую дружбу, которая сложилась у жителей обеих стран на протяжении многих лет.

Видео: В Риге зацвела сакура

Сакура символизирует Японию, ее жители ежегодно связывают цветение сакуры с наступлением весны. На японских островах, расположенных в длинной цепи с юга на север, они цветут в разное время. Например, в Токио сакуры цветут в конце марта или начале апреля.

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