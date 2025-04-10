«З» - зависть! Фото, видео: у наших соседей весна – зацвела сакура

Галерея: В Риге зацвела сакура

Посетители парка спешат сфотографировать очаровательные цветы на память.

Сакуры в парке Победы были посажены в 2012 году благодаря посольству Японии в Риге.

Деревья посадили в честь добрых отношений Латвии и Японии, чтобы отметить сотрудничество не только в экономике и политике, но и человеческую дружбу, которая сложилась у жителей обеих стран на протяжении многих лет.

Видео: В Риге зацвела сакура