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Кошка стала невольной причиной пожара: хозяин выжил благодаря соседям

Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Surak Chaipayoun/Shutterstock

Поздно вечером в среду в Синди в Пярну запрыгнувшая на плиту кошка стала причиной пожара, хозяин выжил благодаря соседям, но кошка с собакой погибли.

В 23.14 в Синди загорелся первый этаж двухэтажного жилого дома, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. По предварительной оценке, несчастный случай начался из-за кошки, которая прыгнула на плиту и тем самым включила ее, а находившиеся на плите предметы загорелись.

Хозяин проснулся от сигнала дымового датчика. Заметивший пожар сосед быстро пришел на помощь и помог находившемуся на втором этаже хозяину выбраться по лестнице через окно, поскольку нижний этаж был охвачен огнем и через него уже невозможно было пройти.

Скорая помощь осмотрела хозяина и ему не потребовалась госпитализация. При пожаре погибли кошка и собака. Пожар уничтожил 70 процентов дома.

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