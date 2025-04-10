Кошка стала невольной причиной пожара: хозяин выжил благодаря соседям

В 23.14 в Синди загорелся первый этаж двухэтажного жилого дома, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра. По предварительной оценке, несчастный случай начался из-за кошки, которая прыгнула на плиту и тем самым включила ее, а находившиеся на плите предметы загорелись.

Хозяин проснулся от сигнала дымового датчика. Заметивший пожар сосед быстро пришел на помощь и помог находившемуся на втором этаже хозяину выбраться по лестнице через окно, поскольку нижний этаж был охвачен огнем и через него уже невозможно было пройти.