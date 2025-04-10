Коалиция желающих обсуждает планы помощи Украине без участия США, но признает, что без них не обойтись

Министры обороны Коалиции желающих - возглавляемого Великобританией и Францией объединения нескольких десятков стран ЕС, НАТО и их союзников из более отдаленных регионов мира, собирающихся помочь обеспечить безопасность Украины после возможного прекращения огня, - в четверг собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Вслед за этим в пятницу британский министр обороны Джон Хили и его коллега из Германии Борис Писториус проведут совещание Оборонной контактной группы по Украине, более известной как Рамштайнская группа. С февраля США прекратили председательствовать на ее встречах.

На встрече министры обсудят, что готова предоставить силам коалиции каждая страна-участница, включая логистику и разведывательные возможности в дополнение к воздушным, наземным и морским силам, имея в виду составить приблизительный план к концу апреля.

Однако несколько источников на условиях анонимности сообщили агентству Bloomberg, что между Лондоном и Парижем продолжаются дебаты о том, нужны ли силам коалиции какие-то формы поддержки со стороны США. Администрация Трампа пока не обещала ничего подобного.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности от США, обсуждать которые Вашингтон пока отказывается. В феврале, когда коалиция только формировалась, Стармер заявил, что поддержка со стороны США необходима, поскольку гарантия безопасности со стороны США - это «единственный способ» эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину.