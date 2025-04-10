Строительство Путукавяйл продолжается, парк будет готов в конце лета

«Вытянутые парки, соединяющие разные районы города, представляют собой современный подход к созданию комфортной городской среды, - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. - Линейные парки на месте бывших железнодорожных коридоров, такие как Путукавяйл в Таллинне, Хай-Лайн в Нью-Йорке или Хофбогенпарк в Роттердаме, разбивают потому, что здоровье людей улучшается, когда город предоставляет возможность круглый год передвигаться на свежем воздухе».

Проект Путукавяйл является частью 14-километровой сети парков, охватывающей весь город. В стратегии развития «Таллинн-2035» поставлена цель: через десять лет горожане при желании смогут передвигаться из одного района в другой по парковым зонам.

Парк Путукавяйл пролегает от творческого городка Теллискиви через товарную станцию Копли, Пыхья-Таллинн и Мериметса вдоль границы районов Кристийне, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме до микрорайона Хийу. Этот 14-километровый зеленый коридор, соединяющий шесть районов, стал одним из важнейших проектов 2023 года, когда Таллинн носил титул Зеленой столицы Европы.

В прошлом году завершились работы по прокладке подземных коммуникаций, сооружению оснований дорог, фундаментов малых архитектурных форм, а также установке освещения. На территории будущего парка проходил старый газопровод, который заменили до начала строительства, чтобы предотвратить возможные аварийные работы в будущем.