Строительство Путукавяйл продолжается, парк будет готов в конце лета

В Таллинне продолжается строительство Путукавяйл - 14-километровой сети парков. В конце весны - начале лета подрядчик обустроит игровые и спортивные площадки, положит прорезиненные покрытия, займется озеленением и заасфальтирует дорожки.
«Вытянутые парки, соединяющие разные районы города, представляют собой современный подход к созданию комфортной городской среды, - отметил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере. - Линейные парки на месте бывших железнодорожных коридоров, такие как Путукавяйл в Таллинне, Хай-Лайн в Нью-Йорке или Хофбогенпарк в Роттердаме, разбивают потому, что здоровье людей улучшается, когда город предоставляет возможность круглый год передвигаться на свежем воздухе».
Проект Путукавяйл является частью 14-километровой сети парков, охватывающей весь город. В стратегии развития «Таллинн-2035» поставлена цель: через десять лет горожане при желании смогут передвигаться из одного района в другой по парковым зонам.
Парк Путукавяйл пролегает от творческого городка Теллискиви через товарную станцию Копли, Пыхья-Таллинн и Мериметса вдоль границы районов Кристийне, Мустамяэ, Хааберсти и Нымме до микрорайона Хийу. Этот 14-километровый зеленый коридор, соединяющий шесть районов, стал одним из важнейших проектов 2023 года, когда Таллинн носил титул Зеленой столицы Европы.
В прошлом году завершились работы по прокладке подземных коммуникаций, сооружению оснований дорог, фундаментов малых архитектурных форм, а также установке освещения. На территории будущего парка проходил старый газопровод, который заменили до начала строительства, чтобы предотвратить возможные аварийные работы в будущем.
«Главная идея Путукавяйл - сохранить природное биоразнообразие, одновременно предлагая интересные занятия как детям, так и взрослым. Теперь, когда подготовительные работы завершены, мы продолжаем обустройство новых зон для спорта и отдыха, чтобы создать для горожан место, где будет приятно проводить время», – сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удам.
На Путукавяйл предусмотрены общественные туалеты и краны с питьевой водой, для которых был проложен новый водопровод. Установлено освещение, благодаря которому посетители парка, несомненно, будут чувствовать себя в большей безопасности. Вдоль Путукавяйл пролегают велосипедная дорожка и тротуар для спокойных прогулок.
На отрезке Ристику - Сыле появятся уличные тренажеры и площадка для игры в петанк, столы для настольного тенниса, качели, столы для пикника. На участке Кольде – Сыле город обустроит несколько небольших игровых зон и одну большую детскую площадку.
Помимо этого, там установят столы для настольного тенниса, благоустроят площадки для выгула собак, построят площадки для пляжного волейбола и баскетбола, на которых также будут футбольные ворота. На отрезке Кольде - Сыле уже действует общинный огород Пельгу, полюбившийся местным жителям.
По всему парку будут оборудованы зоны отдыха, где можно устроить пикник или укрыться от солнца. Кроме того, идет работа над созданием новых зеленых зон, в том числе природного характера: например, там сажают лабазник, первоцвет и иван-чай. Существующие зеленые зоны сохраняются в максимально возможном объеме, чтобы сообщества, характерные для данной территории, не исчезли.
Работы выполняет Tallinna Teede AS, финансирование обеспечивает город Таллинн. Согласно плану, объект будет готов к концу лета.