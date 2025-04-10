Число безработных в Эстонии выросло, но доля сократилась

В прошлом месяце было зарегистрировано 6581 новых безработных, в феврале - 6685, а в марте 2024 года - 6759, согласно статистике Кассы по безработице.

Причиной завершения трудовых отношений перед регистрацией безработицы в марте в 954 случаях стало увольнение по сокращению. В феврале таких случаев было 977, а в марте прошлого года - 1150. По инициативе работника трудовые отношения завершились в марте в 1009 случаях, в феврале - в 986, а год назад - в 1079.

На конец марта самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был зафиксирован в уезде Ида-Вирумаа - 11,9%. Следом идут уезды Валгамаа с 8,5% и Ярвамаа с 8,1%. Самый низкий уровень безработицы был в уезде Хийумаа - 3,7%. В Вильяндимаа этот показатель составлял 5,4%, а в Вырумаа - 5,6%.

Доля безработных с ограничениями по состоянию здоровья среди зарегистрированных безработных составила 18,6%, что эквивалентно 9273 человекам.

В течение марта Касса по безработице предлагала 8173 вакансии, а на конец месяца было доступно 4676 открытых рабочих мест.

Статистика зарегистрированной безработицы учитывает только тех безработных, кто официально зарегистрировался в Кассе по безработице.

У Кассы по безработице новый руководитель

В конце марта совет Кассы по безработице выбрал новым председателем правления Герта Тийваса. Ранее он работал директором Таллиннской биржи, занимал руководящие должности в инвестиционной компании East Capital, а также был председателем правления в компании Liwathon E.O.S.

Действующий глава Кассы по безработице Меэлис Паавель объявил в конце прошлого года, что не намерен баллотироваться на второй срок после окончания текущего контракта.

Герт Тийвас заявил, что руководство Кассы по безработице - это ответственная задача, поскольку ее роль в обществе очень значима. «Касса по безработице хорошо справлялась со своими обязанностями. Важно, чтобы и в будущем она оставалась эффективной, а ее услуги - качественными, полезными и нужными», - отметил Тийвас.