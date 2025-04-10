В Чечне тело подростка, обвиняемого в нападении на полицейских, выставили на площади

«Члены семьи напавшего с ножом до сих пор находятся в отделах полиции, нет точной информации, что именно там с ними происходит. Источники из Грозного утверждает, что часть вины предлагают искупить отправлением на войну. То есть тут будет и изгнание, и отправка нескольких мужчин-родственников на войну против Украины. А ситуация, когда в качестве наказания тебя заключают в ряды ахматовцев, тоже не новая. Мы видели это на примерах живущих в Чечне родных критиков и оппонентов Кадырова - племянников Ахмеда Закаева, родных Янгулбаевых, Абдурахманова», - говорит Магомедов.

Рамзан Кадыров давно и открыто говорит об ответственности родственников тех, кто совершает преступления. Ранее он говорил о допустимости убивать родственников обвиняемых. «Как у нас всегда было заведено, у наших предков: если не находили виновника, долг кровной мести взымали с его отца или брата. Мы возьмем с них долг кровной мести. Потому что есть люди, чьи родственники убили человека, а они живут себе спокойно, говоря, что отказались от убийцы. Никто не откажется от родственника, пока мы не пристрелим кого-нибудь из их семьи», - говорил он год назад.