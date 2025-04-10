Юферева-Скуратовски стала членом правовой комиссии Рийгикогу

По решению правления Рийгикогу Прийт Сибуль покинет комиссию по гособороне и войдет в правовую комиссию. Мадис Тимпсон покинет комиссию по социальным вопросам и войдет в правовую комиссию. Наконец, Мария Юферева-Скуратовски покинет комиссию по иностранным делам и также войдет в правовую комиссию.