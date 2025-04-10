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Юферева-Скуратовски стала членом правовой комиссии Рийгикогу

Мария Юферева-Скуратовски.
Мария Юферева-Скуратовски. Фото: Tairo Lutter

Правление парламента утвердило изменения в составах восьми комиссий Рийикогу, как постоянных, так и специальных.

По решению правления Рийгикогу Прийт Сибуль покинет комиссию по гособороне и войдет в правовую комиссию. Мадис Тимпсон покинет комиссию по социальным вопросам и войдет в правовую комиссию. Наконец, Мария Юферева-Скуратовски покинет комиссию по иностранным делам и также войдет в правовую комиссию.

Пеэтер Эрнитс станет членом комиссии по сельскому хозяйству.

Марек Рейнаас покидает специальную комиссию по контролю за государственным бюджетом. В состав этой комиссии войдут Танель Тейн, Диана Ингерайнен и Тоомас Ярвеоя.

Юку-Калле Райд и Кристо Энн Вага войдут в специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности, а Стиг Ряста и Марио Кадастик - в специальную антикоррупционную комиссию.

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