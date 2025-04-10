Юферева-Скуратовски стала членом правовой комиссии Рийгикогу

Правление парламента утвердило изменения в составах восьми комиссий Рийикогу, как постоянных, так и специальных.
По решению правления Рийгикогу Прийт Сибуль покинет комиссию по гособороне и войдет в правовую комиссию. Мадис Тимпсон покинет комиссию по социальным вопросам и войдет в правовую комиссию. Наконец, Мария Юферева-Скуратовски покинет комиссию по иностранным делам и также войдет в правовую комиссию.
Пеэтер Эрнитс станет членом комиссии по сельскому хозяйству.
Марек Рейнаас покидает специальную комиссию по контролю за государственным бюджетом. В состав этой комиссии войдут Танель Тейн, Диана Ингерайнен и Тоомас Ярвеоя.
Юку-Калле Райд и Кристо Энн Вага войдут в специальную комиссию по надзору за учреждениями безопасности, а Стиг Ряста и Марио Кадастик - в специальную антикоррупционную комиссию.