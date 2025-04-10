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Эстонский предприниматель выкупил у российских партнеров порт Силламяэ

Тийт Вяхи.
Тийт Вяхи. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Крупный эстонский предприниматель Тийт Вяхи и ряд эстонских акционеров полностью выкупили у своих российских партнеров - Глеба Каткова и Евгения Малова - порт Силламяэ. Об этом пишет Rus.ERR.

Тийт Вяхи в интервью ERR напомнил, что 22 года назад он в сотрудничестве с отцом Глеба Каткова - Андреем Катковым и другим российским миллионером Евгением Маловым начал в Силламяэ развивать порт, проект которого был успешным во всех отношениях.

Сделка состоялась 7 апреля, Тийт Вяхи и его предприятия выкупили доли российских бизнесменов Глеба Каткова - сына Андрея Каткова - и Евгения Малова, составлявшие 50 процентов капитала порта.

Теперь полным владельцем порта стал концерн AS Silmet Grupp Sillamäe Sadam, которому принадлежат предприятия Silpower, Silport Kinnisvara и Silsteve.

Вяхи не стал называть сумму сделки, но отметил, что финансировал ее за счет кредита.

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