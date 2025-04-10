Эстонский предприниматель выкупил у российских партнеров порт Силламяэ

Тийт Вяхи в интервью ERR напомнил, что 22 года назад он в сотрудничестве с отцом Глеба Каткова - Андреем Катковым и другим российским миллионером Евгением Маловым начал в Силламяэ развивать порт, проект которого был успешным во всех отношениях.