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Бюро данных по отмыванию денег: обход антироссийских санкций становится все более организованным

Фото статьи
Фото: Konstantin Sednev

Согласно информации Бюро данных по отмыванию денег, в Эстонии все чаще выявляются схемы, при которых уклонение от санкций, введенных против России, становится организованной услугой.

В своем последнем ежегоднике бюро отмечает, что риски, связанные с санкциями, остаются значительными для Эстонии. Это объясняется географической близостью к России, экономической взаимосвязанностью и связями между местными сообществами. Эти факторы создают высокий уровень вероятности обхода санкций, особенно учитывая географический фактор, в условиях сохранения текущей санкционной политики Европейского союза в отношении России.

Бюро все чаще раскрывает схемы, в которых отдельные лица через свои сети предлагают услуги, направленные исключительно на обход санкций. Такие сети занимаются перемещением запрещенных предметов роскоши, проведением платежей для лиц, находящихся под финансовыми санкциями, и поставкой товаров санкционным субъектам. Для реализации этих схем активно используются посредники по платежам из различных юрисдикций, а также провайдеры услуг виртуальных валют.

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