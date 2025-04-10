Бюро данных по отмыванию денег: обход антироссийских санкций становится все более организованным

Согласно информации Бюро данных по отмыванию денег, в Эстонии все чаще выявляются схемы, при которых уклонение от санкций, введенных против России, становится организованной услугой.
В своем последнем ежегоднике бюро отмечает, что риски, связанные с санкциями, остаются значительными для Эстонии. Это объясняется географической близостью к России, экономической взаимосвязанностью и связями между местными сообществами. Эти факторы создают высокий уровень вероятности обхода санкций, особенно учитывая географический фактор, в условиях сохранения текущей санкционной политики Европейского союза в отношении России.