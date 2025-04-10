Бюро данных по отмыванию денег: обход антироссийских санкций становится все более организованным

В своем последнем ежегоднике бюро отмечает, что риски, связанные с санкциями, остаются значительными для Эстонии. Это объясняется географической близостью к России, экономической взаимосвязанностью и связями между местными сообществами. Эти факторы создают высокий уровень вероятности обхода санкций, особенно учитывая географический фактор, в условиях сохранения текущей санкционной политики Европейского союза в отношении России.

Бюро все чаще раскрывает схемы, в которых отдельные лица через свои сети предлагают услуги, направленные исключительно на обход санкций. Такие сети занимаются перемещением запрещенных предметов роскоши, проведением платежей для лиц, находящихся под финансовыми санкциями, и поставкой товаров санкционным субъектам. Для реализации этих схем активно используются посредники по платежам из различных юрисдикций, а также провайдеры услуг виртуальных валют.