Число кибератак в первом квартале снизилось, но радоваться рано

Если в последние месяцы прошлого года было зафиксировано более 760 миллионов инцидентов, то в первом квартале этого года Telia Turvanet заблокировал более 441 миллиона попыток атак на бизнес-клиентов в сфере ИТ и телекоммуникаций - на 42% меньше.

Хотя общая картина свидетельствует о значительном снижении почти по всем видам атак, число DDoS-атак, обладающих наибольшим воздействием, осталось на прежнем уровне - более четырех миллионов гигабайт.

«Хотя впервые за долгое время мы видим не рост, а спад числа атак, статистика по инцидентам в целом по-прежнему остается значительной. В сетевом трафике бизнес-клиентов в среднем ежеминутно выявляется и блокируется более 3300 потенциально опасных событий», - рассказал инженер по кибербезопасности Telia Хольгер Рюнкару.

Рюнкару отметил, что, к сожалению, крупномасштабные DDoS-атаки никуда не исчезли, и Департамент государственной инфосистемы также предупреждает о продолжающемся росте таких атак на фоне геополитической напряженности: «Предприятия, веб-сервисы которых имеют решающее значение для бизнеса, должны для обеспечения доступности защитить свое сетевое соединение от DDoS-атак, использовать для защиты веб-приложений решения Web Application Firewall, а также удостовериться, что серверы правильно управляются и своевременно обновляются».

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