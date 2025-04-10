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Мера, призванная поддержать эстонскую оборонную промышленность, обернулась закупкой китайских дронов для Украины

Иллюстративное фото дрона китайского гиганта DJI, который переправляется из Эстонии в Украину. Именно вокруг этих дронов разгорелась полемика по поводу новой программы поддержки Украины.
Иллюстративное фото дрона китайского гиганта DJI, который переправляется из Эстонии в Украину. Именно вокруг этих дронов разгорелась полемика по поводу новой программы поддержки Украины. Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Два намерения правительства при разработке пакета помощи Украине на сто миллионов евро - с одной стороны, укрепить оборонную промышленность Эстонии, а с другой - предоставить Украине максимально эффективную военную помощь - впоследствии оказалось трудно совместить. Критики утверждают, что эта мера лишь в незначительной степени способствует развитию эстонской оборонной отрасли.

Для начала немного контекста: недавно Эстония приняла решение ежегодно оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП). Когда прошлым летом в должность вступило правительство под руководством Кристена Михала (Партия реформ), партии коалиции - реформисты, «Ээсти 200» и социал-демократы - договорились в коалиционном соглашении, что эти средства и заказы на сумму 100 миллионов евро пойдут эстонской оборонной промышленности. Цель - одновременно с оказанием военной помощи Украине способствовать развитию и национального оборонного сектора.

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) объявил конкурс и установил условия участия: заявитель должен быть зарегистрированным в Эстонии юридическим лицом, не иметь судимостей, демонстрировать достаточный оборот, а продукция должна быть уже разработана. Кроме того, в цепочке поставок каждого продукта доля производства на территории Эстонии должна составлять не менее 30 процентов.

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