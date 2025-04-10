Мера, призванная поддержать эстонскую оборонную промышленность, обернулась закупкой китайских дронов для Украины

Для начала немного контекста: недавно Эстония приняла решение ежегодно оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от валового внутреннего продукта (ВВП). Когда прошлым летом в должность вступило правительство под руководством Кристена Михала (Партия реформ), партии коалиции - реформисты, «Ээсти 200» и социал-демократы - договорились в коалиционном соглашении, что эти средства и заказы на сумму 100 миллионов евро пойдут эстонской оборонной промышленности. Цель - одновременно с оказанием военной помощи Украине способствовать развитию и национального оборонного сектора.