Супер! Май Нарва закрепилась в медальной зоне перед последним туром на чемпионате Европы

Эстонская шахматистка второй день подряд побеждает соперниц, играя черными фигурами. На этот раз ей потребовалось 44 хода, чтобы одолеть армянку Элину Даниелян (2399).

За один тур до окончания чемпионата Европы Нарва занимает третье место. С ней на одном уровне, имея 7,5 очков, находятся румынка Ирина Булмага и полька Александра Мальцевская, но первая получает преимущество по дополнительным показателям. Сегодняшняя победа обеспечила сербке Теодоре Иньяч первое место.

Первая десятка шахатисток. Фото: Kuvatõmmis