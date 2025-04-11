Названы имена лучших биатлонистов сезона

Томингас на протяжении всего сезона боролась с проблемами со здоровьем, но сумела собраться на самых важных соревнованиях сезона и заняла седьмое место в индивидуальной гонке и девятое в масс-старте на чемпионате мира в Ленцерхайде. Кроме того, она завоевала четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Валь-Мартелло.

Цахкна начал сезон с триумфа, став чемпионом мира по летнему биатлону в Отепя. В течение сезона серии Кубка мира он несколько раз финишировал в первой десятке. На чемпионате мира в Ленцерхайде его лучшими соревнованиями стали эстафеты, где сборная Эстонии финишировала практически в первой десятке.

Лучшим тренером сезона был избран Индрек Тобрелутс, а среди перспективных спортсменов до 22 лет лучшими признаны Виолетта Коноплева и Якоб Кульбин.