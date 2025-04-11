Названы имена лучших биатлонистов сезона

Эстонская федерация биатлона торжественно наградила лучших спортсменов сезона. Среди женщин титул лучшей биатлонистки получила Туули Томингас, среди мужчин - Рене Цахкна.
Томингас на протяжении всего сезона боролась с проблемами со здоровьем, но сумела собраться на самых важных соревнованиях сезона и заняла седьмое место в индивидуальной гонке и девятое в масс-старте на чемпионате мира в Ленцерхайде. Кроме того, она завоевала четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Валь-Мартелло.
Цахкна начал сезон с триумфа, став чемпионом мира по летнему биатлону в Отепя. В течение сезона серии Кубка мира он несколько раз финишировал в первой десятке. На чемпионате мира в Ленцерхайде его лучшими соревнованиями стали эстафеты, где сборная Эстонии финишировала практически в первой десятке.
Лучшим тренером сезона был избран Индрек Тобрелутс, а среди перспективных спортсменов до 22 лет лучшими признаны Виолетта Коноплева и Якоб Кульбин.
Список лучших по версии Эстонской федерации биатлона за сезон:
Девочки до 13 лет – Мирелль Уус
Мальчики до 13 лет – Мяртен Мятас
Девочки до 15 лет – Миртель Саар
Мальчики до 15 лет – Расмус Раудик
Девушки до 17 лет – Росибел Мари Кальдеве
Юноши до 17 лет – Тристан Климбек
Девушки до 19 лет – Пиллерин Вилипу
Юноши до 19 лет – Даниэль Вариков
Женщины - любители – Лииза Ноорметс
Мужчины - любители – Каупо Сирел
Ветераны-женщины – Криста Суппи
Ветераны-мужчины – Янно Пярт
Лучший клуб – Kagu Biathlon