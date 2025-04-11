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Названы имена лучших биатлонистов сезона

Рене Цахкна и Туули Томингас.
Рене Цахкна и Туули Томингас. Фото: Tairo Lutter

Эстонская федерация биатлона торжественно наградила лучших спортсменов сезона. Среди женщин титул лучшей биатлонистки получила Туули Томингас, среди мужчин - Рене Цахкна.

Томингас на протяжении всего сезона боролась с проблемами со здоровьем, но сумела собраться на самых важных соревнованиях сезона и заняла седьмое место в индивидуальной гонке и девятое в масс-старте на чемпионате мира в Ленцерхайде. Кроме того, она завоевала четвертое место в гонке преследования на чемпионате Европы в Валь-Мартелло.

Цахкна начал сезон с триумфа, став чемпионом мира по летнему биатлону в Отепя. В течение сезона серии Кубка мира он несколько раз финишировал в первой десятке. На чемпионате мира в Ленцерхайде его лучшими соревнованиями стали эстафеты, где сборная Эстонии финишировала практически в первой десятке.

Лучшим тренером сезона был избран Индрек Тобрелутс, а среди перспективных спортсменов до 22 лет лучшими признаны Виолетта Коноплева и Якоб Кульбин.

Список лучших по версии Эстонской федерации биатлона за сезон:

Девочки до 13 лет – Мирелль Уус

Мальчики до 13 лет – Мяртен Мятас

Девочки до 15 лет – Миртель Саар

Мальчики до 15 лет – Расмус Раудик

Девушки до 17 лет – Росибел Мари Кальдеве

Юноши до 17 лет – Тристан Климбек

Девушки до 19 лет – Пиллерин Вилипу

Юноши до 19 лет – Даниэль Вариков

Женщины - любители – Лииза Ноорметс

Мужчины - любители – Каупо Сирел

Ветераны-женщины – Криста Суппи

Ветераны-мужчины – Янно Пярт

Лучший клуб – Kagu Biathlon

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