Клубы хотели изменений, но УЕФА ответила отказом

Клубы аргументировали свое предложение тем, что нагрузка на игроков и так велика, и дополнительные 2 х 15 минут лишь усугубляют ситуацию. Они также отметили, что это дает преимущество команде, играющей ответный матч на своем поле, так как у них больше времени сыграть перед домашними болельщиками.

В качестве альтернативы клубы предложили, чтобы в случае ничейного результата сразу следовала серия пенальти вместо дополнительного времени.

УЕФА согласилась обсудить вопрос, но сразу предупредила команды, что изменения могут вступить в силу не ранее сезона 2027/28, так как до этого момента действуют текущие телевизионные контракты.

Однако, как сообщает издание The Times, изменений все же не будет. УЕФА, обсудив вопрос в кулуарах, пришла к выводу, что это негативно скажется на футболе, поскольку более слабые команды могут стремиться «сушить» игру в надежде на серию пенальти.