Экологическая инновация: Таллинн запускает прием отходов в режиме самообслуживания

Система предусматривает возможность регистрации отходов как в режиме онлайн, так и непосредственно на месте – через терминал самообслуживания.

Центр экономики замкнутого цикла принимает только отсортированные отходы, поскольку переработке подлежат только чистые материалы.

Контроль за типами сдаваемых отходов осуществляется с помощью камер, и при необходимости посетителям оказывается помощь сотрудником центра.

Непосредственно у терминала самообслуживания находится консультант, который при необходимости оказывает поддержку пользователям.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, Таллинн сделал важный шаг в развитии городской инфраструктуры.

«Таллинн активно развивает сферу обращения с отходами и совместно с партнерами внедряет современные и удобные для пользователей решения. Система самообслуживания в Центре экономики замкнутого цикла значительно экономит время и упрощает процедуру сдачи отходов», – подчеркивает Роозе.

Как отмечает руководитель Центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле, в этой сфере Таллинн демонстрирует новаторский подход в масштабе Эстонии.

«Смарт-станция, которую мы тестируем в Лиллекюла, автоматически распознает клиента и открывает шлагбаум, обеспечивая быстрое и бесконтактное обслуживание. Мы планируем развивать систему самообслуживания и внедрить ее и в Ласнамяэ», - рассказывает он.

В разработку новой системы внесли вклад эстонские предприятия Hansab и Geodata Arendus.

При этом Hansab обеспечил поставку терминала самообслуживания и сопутствующего оборудования, а компания Geodata Arendus разработала программное обеспечение, интегрированное с информационной системой EVALD, используемой местными самоуправлениями.

Система самообслуживания предусматривает два способа оплаты: заранее через интернет или непосредственно на месте – через терминал.