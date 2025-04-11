Экологическая инновация: Таллинн запускает прием отходов в режиме самообслуживания

Этой весной Центр экономики замкнутого цикла Лиллекюла в Таллинне начал тестирование первой в Эстонии станции приема отходов, оснащенной системой самообслуживания. Новое решение значительно упрощает процесс сдачи отходов.
Система предусматривает возможность регистрации отходов как в режиме онлайн, так и непосредственно на месте – через терминал самообслуживания.
Центр экономики замкнутого цикла принимает только отсортированные отходы, поскольку переработке подлежат только чистые материалы.
Контроль за типами сдаваемых отходов осуществляется с помощью камер, и при необходимости посетителям оказывается помощь сотрудником центра.
Непосредственно у терминала самообслуживания находится консультант, который при необходимости оказывает поддержку пользователям.
По словам вице-мэра Маргот Роозе, Таллинн сделал важный шаг в развитии городской инфраструктуры.
«Таллинн активно развивает сферу обращения с отходами и совместно с партнерами внедряет современные и удобные для пользователей решения. Система самообслуживания в Центре экономики замкнутого цикла значительно экономит время и упрощает процедуру сдачи отходов», – подчеркивает Роозе.
Как отмечает руководитель Центра экономики замкнутого цикла Рейн Калле, в этой сфере Таллинн демонстрирует новаторский подход в масштабе Эстонии.
«Смарт-станция, которую мы тестируем в Лиллекюла, автоматически распознает клиента и открывает шлагбаум, обеспечивая быстрое и бесконтактное обслуживание. Мы планируем развивать систему самообслуживания и внедрить ее и в Ласнамяэ», - рассказывает он.
В разработку новой системы внесли вклад эстонские предприятия Hansab и Geodata Arendus.
При этом Hansab обеспечил поставку терминала самообслуживания и сопутствующего оборудования, а компания Geodata Arendus разработала программное обеспечение, интегрированное с информационной системой EVALD, используемой местными самоуправлениями.
Система самообслуживания предусматривает два способа оплаты: заранее через интернет или непосредственно на месте – через терминал.
Подробные инструкции по использованию можно найти на странице Центра экономики замкнутого цикла.