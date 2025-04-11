Смузи популярной сети получил престижную европейскую награду

Тропический смузи с семенами чиа под собственным брендом торговой сети Rimi удостоен престижной награды European Private Label Award в категории безалкогольных напитков.
Это один из самых продаваемых смузи как в Латвии, так и в Литве. С марта нынешнего года он доступен также в магазинах Rimi в Эстонии.
Кроме того, в магазинах Rimi можно приобрести смузи из той же серии со вкусом яблока и клубники, к которым вскоре добавится напиток с вкусом манго и авокадо.
По словам менеджера по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, популярность здоровых безалкогольных напитков в последние годы возросла.
«Потребители постепенно переходят к более осознанному образу жизни. Не только в Эстонии, но и в других странах Балтии люди все чаще ищут вкусные, питательные и полезные альтернативы подслащенным напиткам», - отмечает Юриссон.
В экономически сложных условиях семьи активно ищут возможности для экономии. Собственные бренды в этом контексте - хороший выбор, поскольку они качественные и имеют более доступную цену, продолжает Юриссон.
В настоящее время каждая четвертая проданная в Rimi единица продукции является товаром собственного бренда.
Наиболее популярны молочные продукты, выпечка, хлеб и сыры. Хитом продаж 2024 года, например, стало молоко Rimi Smart.
В портфеле собственных брендов торговой сети более 20 различных торговых марок, в том числе Rimi, Selection by Rimi, Rimi Smart и Elu Maitseb Paremini, а также недавно представленные на рынке бренды кормов для домашних животных NutriBalance и NutriBalance Selection.