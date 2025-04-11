Смузи популярной сети получил престижную европейскую награду

Это один из самых продаваемых смузи как в Латвии, так и в Литве. С марта нынешнего года он доступен также в магазинах Rimi в Эстонии.

Кроме того, в магазинах Rimi можно приобрести смузи из той же серии со вкусом яблока и клубники, к которым вскоре добавится напиток с вкусом манго и авокадо.

По словам менеджера по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, популярность здоровых безалкогольных напитков в последние годы возросла.

«Потребители постепенно переходят к более осознанному образу жизни. Не только в Эстонии, но и в других странах Балтии люди все чаще ищут вкусные, питательные и полезные альтернативы подслащенным напиткам», - отмечает Юриссон.

В экономически сложных условиях семьи активно ищут возможности для экономии. Собственные бренды в этом контексте - хороший выбор, поскольку они качественные и имеют более доступную цену, продолжает Юриссон.

Тот самый тропический смузи с семенами чиа. Фото: Rimi

В настоящее время каждая четвертая проданная в Rimi единица продукции является товаром собственного бренда.

Наиболее популярны молочные продукты, выпечка, хлеб и сыры. Хитом продаж 2024 года, например, стало молоко Rimi Smart.