У безымянной площади в Каламая появилось название

Вице-мэр по вопросам городского планирования и председатель комиссии по топонимике Мадле Липпус подчеркнула, что при выборе названий важно учитывать их значение.

«Название "площадь Кальма" отсылает к одной из старейших и до сих пор действующих бань Таллинна, расположенной там же. В ближайшее время здание бани претерпит серьезные изменения, и тем более отрадно, что местные жители решили назвать площадь в честь этого строения, отождествляемого с Каламая. Площадь Кальма удачно объединяет улицу Вана-Каламая с этим местом, важным для населения района», - отметила Липпус.

Площадь преобразилась в ходе реконструкции улицы Вана-Каламая, и в обновленном городском пространстве возникла потребность идентифицировать ее более точно. Поскольку там регулярно проходят различные мероприятия, наличие конкретного и узнаваемого названия важно и с практической точки зрения.

«В декабре мы провели среди жителей опрос, чтобы узнать, как могла бы называться площадь перед учебным корпусом "Коцебу" гимназии Густава Адольфа на улице Вана-Каламая. Местные жители предложили более 150 вариантов. Среди наиболее популярных - площадь Каламая, площадь Коцебу и площадь Кальма, и последний вариант получил наибольшую поддержку. Основываясь на результатах опроса, мы предложили комиссии по топонимике назвать это место площадью Кальма», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур.

Хотя речь не идет об историческом топониме, Таллиннская комиссия по топонимике сочла предложение, учитывающее предпочтения местных жителей, обоснованным и уместным.