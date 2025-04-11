Жители Эстонии назвали самые важные критерии при выборе жилья. Без сюрпризов не обошлось

На первый взгляд, результаты могут показаться ожидаемыми, но за этими предпочтениями скрываются тенденции, которые существенно изменили планировку и размер новостроек. Руководитель сферы жилищных кредитов Luminor Хелина Кикас анализирует, почему новое жилье становится меньшим по размеру, и что это говорит об ожиданиях людей.

Согласно опросу, проведенному компанией Norstat, наиболее важной характеристикой жилья для жителей Эстонии является достаточное количество комнат - так ответили почти две трети респондентов.

«Глядя на то, что покупают наши клиенты и как планируются новые застройки, мы продолжаем наблюдать тенденцию, когда кухня и гостиная в основном объединены, и люди хотят иметь как можно больше пространства. В то же время спальни стали меньше - они в основном используются только для сна, а высокая цена за квадратный метр толкает покупателей жилья делать выбор в пользу компактности», - объясняет Кикас.

Важность количества комнат привела к тому, что со временем уменьшились и другие пространства, говорит она.

«Если в домах, построенных в советское время, трехкомнатные квартиры в основном были площадью 60-70 квадратных метров, то в 2000-х стали строить двухкомнатные квартиры такого же размера. В сегодняшних новостройках мы видим, что те же квадратные метры снова используются для трех комнат», - говорит Кикас.

Несмотря на уменьшение площади, дизайн стал более продуманным.