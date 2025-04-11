В Нью-Йорке в реку Гудзон упал вертолет, погибли шесть человек

Представители властей и спасателей Нью-Йорка сообщили журналистам, что на борту вертолета были пилот и семья туристов из Испании: двое взрослых и трое детей.

Причины катастрофы пока не известны. На разлетевшемся по соцсетям формально пока не верифицированном видео видно, как вертолет падает в реку почти вертикально, переворачиваясь в воздухе.

Вертолет упал возле самого исторического центра Нью-Йорка, у Нижнего Манхеттена, но у противоположного берега реки Гудзон, на котором стоит Нью-Джерси-Сити.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала на пресс-конференции, что вертолет принадлежал фирме New York Helicopters («Вертолеты Нью-Йорка»), которая устраивала полеты над городом для туристов.

По данным сайта FlightRadar, до катастрофы вертолет совершил несколько полетов вдоль Манхеттена и Гудзона, всякий раз взлетая с вертолетной площадки в Нижнем Манхеттене и возвращаясь на нее.

Модель вертолета - Bell 206L-4 LongRanger IV, такие обычно вмещают семь человек.