В Нью-Йорке в реку Гудзон упал вертолет, погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате падения вертолета в четверг в реку Гудзон в Нью-Йорке.
Представители властей и спасателей Нью-Йорка сообщили журналистам, что на борту вертолета были пилот и семья туристов из Испании: двое взрослых и трое детей.
Причины катастрофы пока не известны. На разлетевшемся по соцсетям формально пока не верифицированном видео видно, как вертолет падает в реку почти вертикально, переворачиваясь в воздухе.
Вертолет упал возле самого исторического центра Нью-Йорка, у Нижнего Манхеттена, но у противоположного берега реки Гудзон, на котором стоит Нью-Джерси-Сити.
Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала на пресс-конференции, что вертолет принадлежал фирме New York Helicopters («Вертолеты Нью-Йорка»), которая устраивала полеты над городом для туристов.
По данным сайта FlightRadar, до катастрофы вертолет совершил несколько полетов вдоль Манхеттена и Гудзона, всякий раз взлетая с вертолетной площадки в Нижнем Манхеттене и возвращаясь на нее.
Модель вертолета - Bell 206L-4 LongRanger IV, такие обычно вмещают семь человек.
По словам комиссара Тиш, имена жертв катастрофы будут обнародованы только после того, как об их гибели известят родственников.