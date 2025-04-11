Парвель Пруунсильд вновь пожертвовал «Отечеству» внушительную сумму

И в прошлом году Пруунсильд поддерживал «Отечество» в каждом квартале по 100 000 евро. Всего с 2016 года он пожертвовал партии 2,178 млн евро. Пруунсильд также является давним членом «Отечества».

Председатель «Отечества» Рейнсалу назвал ненормальной ситуацию с предполагаемым уголовным делом вокруг партии. «У нас нет больше информации, чем та, что была опубликована в одном из эстонских СМИ. Мы, безусловно, хотим получить немедленные разъяснения, потому что это вызывает у людей, понятное дело, недоумение. Мы также обратились в прокуратуру для получения разъяснений, потому что эта ситуация ненормальна», - заявил он.