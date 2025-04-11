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Рийгикогу приведет автоналог в соответствие с Конституцией

Автомобили на стоянке (иллюстративное фото).
Автомобили на стоянке (иллюстративное фото). Фото: Madis Veltman

В четверг депутаты Рийгикогу 68 голосами «за» одобрили предложение канцлера юстиции привести автомобильный налог в соответствие с Конституцией и направили законопроект в финансовую комиссию для обсуждения возможных вариантов.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе, выступая перед Рийгикогу, отметила, что в случае с автоналогом противоречие с Конституцией заключается в том, что налог на имущество взимается с владельца, даже если он больше не располагает транспортным средством, вне зависимости от его желания и действий.

Она привела в пример, что регистрационный сбор нужно уплачивать за период, оставшийся до конца года, если автомобиль зарегистрирован в середине календарного года.

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