Рийгикогу приведет автоналог в соответствие с Конституцией

Канцлер юстиции Юлле Мадизе, выступая перед Рийгикогу, отметила, что в случае с автоналогом противоречие с Конституцией заключается в том, что налог на имущество взимается с владельца, даже если он больше не располагает транспортным средством, вне зависимости от его желания и действий.