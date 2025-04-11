Союз: планирующееся постановление, которое изменит порядок оценки недвижимости, сделает людей заложниками банков

«Этот проект увеличивает потребительские риски, подрывает принципы ответственного кредитования и ставит профессиональных оценщиков в неравное положение по сравнению с банковскими оценщиками», - отметил Аллеканд, представляя результаты анализа, заказанного EKFL.

По мнению Аллеканда, важно, что при внедрении основанной на статистике модели в таком виде вся ответственность ложится на потребителя - банк как кредитор может обосновать результат внутренней оценки (публично) доступными данными и фотографиями, предоставленными потребителем, а также законодательной системой (постановлением), которая позволила таким образом прийти к неверному результату оценки.

«Тот факт, что законопроект по сути освобождает кредитора от ответственности за его действия, не соответствует принципу ответственного кредитования», - добавил Аллеканд.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, одной из целей изменений является усиление конкуренции между кредиторами, однако, результаты анализа EKFL показывают, что таким способом этого достичь невозможно.

«Как это ни парадоксально, но всё наоборот - такое изменение будет препятствовать свободному движению кредитов, поскольку проект не учитывает сложившуюся практику кредиторов», - заявил Аллеканд.

Сегодня общепринятая практика позволяет желающим получить кредит использовать отчет об оценке для получения предложений от разных банков. Однако этот принцип не применим в случае внутренней оценки. А именно, внутренние оценщики, как правило, не выдают потребителям отчет об оценке, который можно было бы использовать, чтобы обратиться за предложением в другой банк.