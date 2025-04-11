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Министр: чтобы достичь целей, установленных на 2030 год, потребуются еще сотни ветряков

Редактор: rus.postimees.ee
"Ветряки" в парке Пакри.
"Ветряки" в парке Пакри. Фото: Küllike Rooväli.

Министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутть (Партия реформ) сказал в передаче Esimene stuudio на ETV, что для достижения климатических целей, установленных на 2030 год, нужно будет построить в Эстонии еще до 400 ветряков, пишет Rus.ERR.

«Если сейчас в Эстонии насчитывается около нескольких сотен ветряков, то для того, чтобы к 2030 году мы достигли своей цели – 100% потребляемого электричества из возобновляемых источников – потребуется дополнительно еще 200-400 ветряков», – отметил Сутть.

По словам Суття, отмену государственной схемы поддержки морских ветряных парков вызвали разные факторы. 

«В том числе и то, что для застройщиков эта схема господдержки не была такой, при которой они были бы готовы инвестировать. Я считаю, что с этой точки зрения взять паузу было очень правильным решением, сейчас у нас гораздо более широкие возможности рассмотреть, как можно сделать инвестиции в возобновляемую энергетику привлекательными для всех», – сказал он.

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