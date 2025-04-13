КИНОКРИТИКА «Покидая Таллинн. 1941»: страшнее Перл-Харбора, трагичнее Дюнкерка

Представленный на фестивале DocPoint документальный фильм «Покидая Таллинн. 1941» (Lahkumine Tallinnast. 1941, режиссеры - Киур Аарма и Яак Килми) в настоящее время можно увидеть в кинотеатрах Эстонии.
Начнем с того, что нет такого разделения фильмов, как «художественное vs документальное». То, что мы привыкли называть документальным кино, оно также может быть в высшей степени художественным, просто оно создано «неигровыми средствами» - хроники, документы, реальные истории, живые свидетельства.
Но кино - это все же искусство (художественное произведение), и в этом случае деление идет по шкале – игровое и неигровое. Фильм Lahkumine Tallinnast, разумеется художественный, но основан на документальной истории.
Лето 1941. Вторая Мировая война длится уже почти два года. С точки зрения СССР 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война. Закрываем глаза на то, что уже два года СССР активно участвует в «раскройке Восточной Европы» и, в принципе, во Второй Мировой - вовсе не на стороне добра.
Забываем, что героические герои Брестской крепости сражались совсем не за Родину, а за кусочек чужой земли, недавно откушенный у другой страны. И как вот это внезапно и вероломно: «в 4 часа утра без объявления войны...».
Тем не менее, документы говорят совсем о другом.
Я помню эстонский фильм «1944», который стал для меня откровением. Это не была война Эстонии. Это была чужая война, в том числе и на территории Эстонии, где брат убивал брата. На чужой войне, но на своей земле. И я не про «братские народы», а буквально: брат - брата.
Нет правых и виноватых
Ну ладно, пусть в игровом кино история придуманная. Зато здесь - настоящая.
В фильме «Покидая Таллинн. 1941» нет правых и виноватых. История рассказывается, как минимум, на четырех языках (эстонский, финский, немецкий, русский... а, нет, все же на пяти - еще и шведский). Это и предыстория, и объяснение, и последствия того, что произошло в августе 1941 года у мыса Юминда.
В одной из самых известных (и самых экранизируемых) морских баталий Второй Мировой войны на военной базе США в Перл-Харборе погибло 2403 военнослужащих и 68 гражданских лиц. А при эвакуации из Таллинна погибло как минимум 15 000 человек, в том числе и гражданских (как минимум треть от общего числа), но эта история не настолько растиражирована. Да в принципе даже жителям Эстонии она не особо известна во всех деталях. Хотя на мысе Юминда существует мемориал советских времен в честь погибших в те дни.
Авторы фильма стараются рассказать историю не то чтобы беспристрастно (гибель многих тысяч людей не может оставить никого беспристрастными), но задействуя в обозначении этой истории как можно более широкий круг лиц - участников и свидетелей событий, а также кинохроники различных стран.
Современные финские моряки, занимающиеся изучением военного наследия в Финском заливе в настоящее время (исследовательское судно Lood, капитан - Юха Б. Флинкман), озвученные письменные свидетельства помощника капитана эстонского судна Suur Tõll Алексея Хиделя, начальника штаба Красного Балтийского флота Юрия Пантелеева, политзаключенного Гарри Тульпа, мобилизованного Леонида Третта, таллиннского подростка Валдо Каллиона, переводчика СА Рафаэля Бельчикова и многих других - военачальников и простых жителей Таллинна (даже детей).
Опровержение мифа об аграрной стране
Особняком стоят репортажи Петра Изместьева, выполнявшего летом 1941 года обязанности корреспондента газеты «Правда» в Эстонии. Он с упреком оценивает эстонский образ жизни: «люди проводят время на террасах кафе, часами кушают мороженое и пьют свои коктейли, обсуждая войну, мечтая, что Гитлер придет и вернет им фабрики и заводы».
Это достаточно интересная деталь на фоне обывательских суждений, что Эстония до момента советской оккупации была аграрной страной - без производства и промышленности. Что только Советский Союз построил тут заводы и фабрики, школы и дороги. Также в фильме есть свидетельство (примечательно, что также на русском языке - от советских служащих, участников событий), как из Эстонии в 1941 году вывозились производства, а что не успевали вывезти - то уничтожалось (например, железнодорожные составы сбрасывались в море).
Войну ждали, но в нее не верили, оборонные меры предпринимались, но не были доведены до конца, ставка делалась на флот, а пути эвакуации по суше были отрезаны.
Попытка эвакуации морским путем из Таллинна в Ленинград (через Кронштадт) - и военных судов, и гражданского населения - обернулась трагедией, в связи не только с авианалетами Люфтваффе, но и с тем, что Финский Залив был заминирован (при активном участии финнов, жаждавших реванша за потери в Зимней войне).
Также одной из причин трагедии стали затянувшиеся сроки эвакуации (цитата: «кто решится сообщить товарищу Сталину, что мы сдаем Таллинн!»). Из Таллинна вышли 225 судов, 60 из которых не добрались до места назначения. В результате - огромное количество погибших и военных, и гражданских лиц.
Страшная страница истории, которую нельзя забывать
Впоследствии эта трагедия замалчивалась, преуменьшалась и даже фальсифицировалась, а какие-то детали, наоборот, гиперболизировались и героизировались. Но сохранились живые свидетельства со всех сторон - от тех, кто выжил, от тех, кто принимал участие в минировании и в обстрелах, от тех, кто спасал, и от тех, кого потом допрашивали и велели молчать о произошедшем.
Одна из страшных страниц истории Второй Мировой войны, о которой так мало было известно широкой публике, рассказанная без расстановки акцентов и оценок, кто виноват, и кто герой.
Просто рассказ о большой трагедии, которую надо знать, надо помнить. И нельзя повторить.