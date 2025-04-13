КИНОКРИТИКА «Покидая Таллинн. 1941»: страшнее Перл-Харбора, трагичнее Дюнкерка

Опровержение мифа об аграрной стране

Особняком стоят репортажи Петра Изместьева, выполнявшего летом 1941 года обязанности корреспондента газеты «Правда» в Эстонии. Он с упреком оценивает эстонский образ жизни: «люди проводят время на террасах кафе, часами кушают мороженое и пьют свои коктейли, обсуждая войну, мечтая, что Гитлер придет и вернет им фабрики и заводы».

Это достаточно интересная деталь на фоне обывательских суждений, что Эстония до момента советской оккупации была аграрной страной - без производства и промышленности. Что только Советский Союз построил тут заводы и фабрики, школы и дороги. Также в фильме есть свидетельство (примечательно, что также на русском языке - от советских служащих, участников событий), как из Эстонии в 1941 году вывозились производства, а что не успевали вывезти - то уничтожалось (например, железнодорожные составы сбрасывались в море).

Войну ждали, но в нее не верили, оборонные меры предпринимались, но не были доведены до конца, ставка делалась на флот, а пути эвакуации по суше были отрезаны.

Попытка эвакуации морским путем из Таллинна в Ленинград (через Кронштадт) - и военных судов, и гражданского населения - обернулась трагедией, в связи не только с авианалетами Люфтваффе, но и с тем, что Финский Залив был заминирован (при активном участии финнов, жаждавших реванша за потери в Зимней войне).

Также одной из причин трагедии стали затянувшиеся сроки эвакуации (цитата: «кто решится сообщить товарищу Сталину, что мы сдаем Таллинн!»). Из Таллинна вышли 225 судов, 60 из которых не добрались до места назначения. В результате - огромное количество погибших и военных, и гражданских лиц.

Страшная страница истории, которую нельзя забывать

Впоследствии эта трагедия замалчивалась, преуменьшалась и даже фальсифицировалась, а какие-то детали, наоборот, гиперболизировались и героизировались. Но сохранились живые свидетельства со всех сторон - от тех, кто выжил, от тех, кто принимал участие в минировании и в обстрелах, от тех, кто спасал, и от тех, кого потом допрашивали и велели молчать о произошедшем.

Одна из страшных страниц истории Второй Мировой войны, о которой так мало было известно широкой публике, рассказанная без расстановки акцентов и оценок, кто виноват, и кто герой.