СМИ: осужденный за геноцид сербский генерал продолжит отбывать наказание в Эстонии

Об этом 10 апреля объявил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, пишет Rus.ERR со ссылкой на зарубежные СМИ.

Крстич был арестован 2 декабря 1998 года и переведен под стражу в Гаагу, где в апреле 2004-го его приговорили к 35 годам лишения свободы за участие в геноциде в Сребренице и внесудебных убийствах.

Сначала бывший сербский генерал отбывал наказание в тюрьме в Великобритании, но после нападения на него там в 2013 году был переведен в Польшу.