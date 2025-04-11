СМИ: осужденный за геноцид сербский генерал продолжит отбывать наказание в Эстонии

Бывший сербский генерал Радислав Крстич, который стал первым осужденным за преступление геноцида в Сребренице в 1995 году, продолжит отбывать наказание в Эстонии.
Об этом 10 апреля объявил Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, пишет Rus.ERR со ссылкой на зарубежные СМИ.
Крстич был арестован 2 декабря 1998 года и переведен под стражу в Гаагу, где в апреле 2004-го его приговорили к 35 годам лишения свободы за участие в геноциде в Сребренице и внесудебных убийствах.
Сначала бывший сербский генерал отбывал наказание в тюрьме в Великобритании, но после нападения на него там в 2013 году был переведен в Польшу.
Теперь, как ожидается, его переведут в Тартускую тюрьму.