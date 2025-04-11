КОЛОНКА POSTIMEES Хорошие новости для Украины и Эстонии

Партии, оставшиеся в оппозиции, уже успели раскритиковать это соглашение. Лидер «Альтернатива для Германии» (AfD) Алис Вайдель назвала его «типичной договоренностью» с ярко выраженным социал-демократическим акцентом. Однако, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, недовольны соглашением и многие внутри самой Социал-демократической партии - часть членов может проголосовать против него на внутрипартийном голосовании.

Тем не менее, все это говорит о том, что был заключен компромиссное соглашение, крайне необходимое в условиях изменившейся ситуации с безопасностью. Новое правительство Германии сможет начать работу довольно оперативно.

В наиболее интересующей нас области - оборонной политике, новое правительство обещает ускоренную милитаризацию Германии. Еще несколько лет назад такой поворот было бы трудно вообразить, и он вряд ли бы вызвал радость у остальной Европы, однако сейчас усиление вооруженных сил Германии на континенте встречают с энтузиазмом.

Германия собирается выполнить требования НАТО по численности войск и вооружений, а также принять закон, который ускорит оборонные закупки и упростит бюрократические процедуры. Будет увеличена численность армии, а также введена возможность добровольной службы. Поддержка Украины продолжится, и с учетом того, что Борис Писториус уже неоднократно посещал Украину, ему не потребуется время на адаптацию.