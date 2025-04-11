КОЛОНКА POSTIMEES Хорошие новости для Украины и Эстонии

- Коалиционное соглашение Германии выгодно и для Эстонии.
- Борис Писториус остается министром обороны Германии.
- Германия собирается вооружаться.
Переговоры по формированию правительства Германии завершились: подписано 144-страничное коалиционное соглашение, распределены министерские посты. В частности, пост министра обороны сохраняет один из самых популярных политиков как среди социал-демократов, так и во всей Германии - Борис Писториус.
Партии, оставшиеся в оппозиции, уже успели раскритиковать это соглашение. Лидер «Альтернатива для Германии» (AfD) Алис Вайдель назвала его «типичной договоренностью» с ярко выраженным социал-демократическим акцентом. Однако, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, недовольны соглашением и многие внутри самой Социал-демократической партии - часть членов может проголосовать против него на внутрипартийном голосовании.
Тем не менее, все это говорит о том, что был заключен компромиссное соглашение, крайне необходимое в условиях изменившейся ситуации с безопасностью. Новое правительство Германии сможет начать работу довольно оперативно.
В наиболее интересующей нас области - оборонной политике, новое правительство обещает ускоренную милитаризацию Германии. Еще несколько лет назад такой поворот было бы трудно вообразить, и он вряд ли бы вызвал радость у остальной Европы, однако сейчас усиление вооруженных сил Германии на континенте встречают с энтузиазмом.
Германия собирается выполнить требования НАТО по численности войск и вооружений, а также принять закон, который ускорит оборонные закупки и упростит бюрократические процедуры. Будет увеличена численность армии, а также введена возможность добровольной службы. Поддержка Украины продолжится, и с учетом того, что Борис Писториус уже неоднократно посещал Украину, ему не потребуется время на адаптацию.
Иммиграционная политика станет строже. Германия прекращает все федеральные программы приема беженцев, часть из которых ранее была инициирована правительством Ангелы Меркель. Просителей убежища начнут разворачивать прямо на границе. Германия начнет депортировать в Сирию и Афганистан, в первую очередь, правонарушителей.
В наиболее интересующей нас области - оборонной политике, новое правительство обещает ускоренную милитаризацию Германии
Более сложной выглядит экономическая часть коалиционного соглашения. Новое правительство выступает за заключение соглашения о свободной торговле с США, что подразумевает крупные закупки на американском рынке. Параллельно поддерживается стремление ЕС к быстрому соглашению с латиноамериканским торговым блоком Меркосур и Мексикой.
Что касается энергетики, удивительно, что в договоре не упоминаются атомные электростанции, зато планируется увеличить мощность газовых станций. Также допускается большее использование ископаемого топлива. Обещанные налоговые послабления отложены на более позднее время, снижение налога на прибыль предприятий планируется лишь с 2028 года. Среди прочего, предполагается значительно снизить НДС на питание в ресторанах (что делает возможными налоговые исключения даже в Германии).
Несмотря на возможные трудности с поиском доступных источников энергии, можно прогнозировать, что двигатель немецкой экономики заработает благодаря оборонной промышленности. Немецкое оружие уже показало свою эффективность, и заказы можно ожидать не только от Украины, но и со всего мира. Быстрое усиление Германии - это исключительно позитивное развитие и для Эстонии.